Calciomercato Napoli, c’è un nome a sorpresa: Manna vuole anticipare tutti

In casa Napoli ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto a giocare un altro match molto importante. Gli azzurri, dopo aver battuto l’Empoli lunedì scorso, sono attesi dalla gara di sabato sera contro il Monza di Alessandro Nesta.

Il team partenopeo, visto che l’Inter giocherà il giorno successivo a Bologna, ha l’occasione di raggiungere la vetta della classifica, almeno per 24 ore. Tuttavia, al netto delle insidie che porta con sé la gara contro il Monza, in casa Napoli bisogna registrare una sorpresa che arriva direttamente dal calciomercato.

Napoli, Manna su un giovane talento argentino: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Giovanni Manna ha messo nel proprio mirino il giovanissimo Alvaro Montoro. Quest’ultimo, che proprio oggi compie 18 anni, è un giocatore del Velez e può giocare sia da attaccante esterno che da trequartista.

Giovanni Manna, dunque, è al lavoro per cercare di anticipare la concorrenza. Alvaro Montoro, di fatto, ha sorpreso tutti con le sue 13 partite (per un totale di 791 minuti) giocate quest’anno con la maglia del Velez. Il classe 2007, tra l’altro, potrebbe arrivare anche ad un prezzo non esorbitante, visto che il suo contratto con ‘El Fortin’ scadrà il prossimo dicembre.