Napoli, svelato il patto fra i giocatori durante la cena: retroscena da brividi

I giocatori del Napoli, ieri a cena in un noto ristorante di Napoli, hanno stabilito un patto per il finale di stagione: messaggio chiaro.

Il Napoli non molla: nonostante infortuni e pronostici a sfavore, gli azzurri sono ancora attaccati all’Inter in un’avvincente lotta per la vittoria dello Scudetto. L’Inter è solamente a tre punti e diventa, così, obbligatorio credere al raggiungimento del quarto tricolore.

Nel frattempo, la squadra si è concessa una doverosa serata di relax. Ieri sera staff e giocatori, insieme al vicepresidente Edoardo De Laurentiis, si sono riuniti in una serata a cena alla Tavernetta Colauri, fra Camaldoli e Chiaiano. I video della serata mostrano gli azzurri divertirsi in compagnia di svariati ospiti, fra cui alcuni comici e i cantanti Andrea Sannino e Rosario Miraggio.

Napoli, il patto fra i giocatori a cena

L’edizione odierna di Repubblica racconta qualche retroscena in più della serata. Occasione, chiaramente, di relax, ma dove la squadra si è ribadita anche un chiaro messaggio in vista del finale di stagione:

“La parola d’ordine una sola: vietato sottovalutare i brianzoli che sono ultimissimi in classifica e avviati verso la serie B. Il Napoli non può permettersi passi falsi e i giocatori lo hanno ribadito a cena, nel solito ristorante tra i Camaldoli e Chiaiano, dove si sono ritrovati ieri per stare insieme qualche ora in vista di un rush finale emozionante”.

La squadra è in fiducia dopo l’ultima partita e non intende fermarsi:

“Il 3-0 all’Empoli rappresenta un’iniezione di fiducia importante per lo spogliatoio che adesso non vuole più fermarsi. Niente alibi, l’obiettivo fare il massimo a prescindere dalla probabile emergenza in difesa che si concretizzerà tra qualche ora”.

Il gruppo squadra, così, sembra sempre più rispecchiare l’ideale di Antonio Conte: un Napoli affamato e voglioso di continuare a lottare su ogni pallone sino alla fine di questa stagione.