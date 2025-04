Infortunio Buongiorno, spunta uno spiraglio: la speranza di Conte

Gli azzurri preparano la trasferta di Monza, tra novità di formazione e infortuni da valutare: barlume di speranza per Buongiorno

La stagione del Napoli continua a viaggiare su un binario appassionante, tra lo scontro al vertice con l’Inter e un destino che sembra voler mettere sempre qualche ostacolo lungo il cammino. In particolare, qualche assenza di troppo e nuovi equilibri da costruire rendono la gestione delle forze una questione cruciale, specie in difesa.

E proprio lì, nel reparto arretrato, si riaccende un piccolo punto interrogativo: Alessandro Buongiorno potrebbe tornare disponibile già contro il Monza? La risposta, per ora, è più vicina a un “no” che a un “sì”, ma uno spiraglio rimane.

Speranza Buongiorno: il segnale arriva da Conte

Lo ha fatto capire mister Antonio Conte a denti stretti, lasciandosi sfuggire un “intanto ha ricominciato ad allenarsi” che più che certezza, suona come un “vediamo come si evolve la situazione”.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il difensore ex Torino, alle prese con una fastidiosa tendinopatia all’adduttore, potrebbe ancora recuperare per il Monza. La sua presenza in campo sabato resta comunque appesa a un filo, con la prognosi che non concede certezze e i prossimi giorni decisivi per valutare ogni passo verso un eventuale recupero.

Intanto però, qualcuno si prepara nell’ombra, pronto a cogliere al volo ogni occasione. Rafa Marin, il centrale spagnolo che per mesi ha atteso pazientemente il suo turno, è oggi in netto vantaggio per una maglia da titolare accanto a Rrahmani nella sfida in Brianza di sabato pomeriggio.

Buongiorno ci prova, ma Marin partirà quasi certamente dal primo minuto

I segnali sono chiari, e anche se il campo parlerà solo all’ultimo momento, le gerarchie, almeno per ora, sembrano essersi modificate per scelte obbligate.

Per Marin potrebbe essere la grande occasione, quella che ogni giovane aspetta, quella che nasce dal sacrificio ma anche dalle sfide vinte in allenamento. E nel silenzio di Castel Volturno, mentre Buongiorno lotta per tornare, lui si fa trovare pronto. Sempre più vicino alla sua prima grande chance con questa maglia.

La vittoria casalinga con l’Empoli ha permesso agli azzurri di ritrovare la tranquillità necessaria per ripartire con decisione, ma ora sarà anche la sorte a fare la differenza nella corsa al titolo. Se per Marin sarà un’occasione d’oro, per il Napoli sarà d’oro il recupero di Buongiorno, fedelissimo di Conte.