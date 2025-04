Napoli, solo il Barcellona come gli azzurri: il dato che fa crescere il sogno scudetto

Il Napoli è in testa alla classifica di uno specifico dato, insieme solamente al Barcellona: ecco perché può crescere ulteriormente il sogno scudetto

Il Napoli ha vissuto un 2025, fin qui, ricco di alti e bassi. Iniziato con la gara contro la Fiorentina al Franchi e proseguito fino al match di lunedì scorso contro l’Empoli, gli azzurri sono riusciti a rimanere in corsa per lo scudetto. Non è stato un percorso semplice in questi primi 4 mesi dell’anno, anzi, la combo febbraio-marzo ha messo nei guai i partenopei, che hanno perso il primo posto in classifica a discapito dell’Inter.

I nerazzurri sono primi a +3 con 6 giornate dalla fine e il campionato è apertissimo. Merito anche di un dato particolare che riguarda la squadra di Conte in questo anno solare. Nonostante gare non particolarmente brillanti, infatti, Lukaku e compagni sono riusciti a spiccare come il Barcellona, in una speciale classifica riportata anche da Trasnfermarkt.

Napoli, il dato super sulle sconfitte: l’Inter è avvisata

Perché se è pur vero che il Napoli ha vissuto due mesi difficili in questo 2025, è altrettanto vero che nel tabellino delle sconfitte il numero segnato è 1. Conte, infatti, ha perso una sola partita in tutto il nuovo anno, quella contro il Como. Solamente il Barcellona ha fatto lo stesso, perdendo in Champions League contro il Borussia Dortmund per la prima volta da quando è incominciato l’anno.

La differenza tra le due squadre, però, è chiaramente evidente. Il Barça ha perso un solo match su 25 disputati, mentre il Napoli ne ha perso uno solo in 14 gare. Inoltre, gli azzurri hanno sofferto di una pesante “pareggite”, che li ha portati a chiudere con il segno “X” ben 6 di questi 14 incontri disputati. Il che vuol dire che il Napoli ha trionfato per 7 volte, la metà esatta delle partite giocate, e tanto è bastato per rimanere ancora in piena lotta scudetto a 6 giornate dalla fine.

Transfermarkt ci riporta anche il dato sulle altre squadre coinvolte, con il PSG sconfitto solo 2 volte in 25 partite al pari di Strasburgo, Espanyol e di altri 2 club italiani: il Bologna e il Torino. I rossoblu hanno fermato sul pari anche il Napoli, mentre i granata dovranno ancora riaffrontare i partenopei al ritorno.

E l’Inter? Nei top 5 campionati europei, i nerazzurri si piazzano a quota 3 sconfitte, in ben 24 partite, stesso numero di ko di Roma, Bayern Monaco, Crystal Palace, Augusta e Villarreal, che hanno giocato diverse gare in meno. Un segnale di come la Serie A stia stupendo con un rendimento di alto livello da parte dei propri club, in campo nazionale e internazionale.