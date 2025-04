Napoli, la rimonta di Conte a Inzaghi: il dettaglio lascia senza parole

Spunta un dettaglio inedito sulla lotta Scudetto: Conte ha effettuato una vera e propria rimonta ai danni di Simone Inzaghi e l’Inter.

La lotta Scudetto si sta continuando a rivelare avvincente, con il Napoli che ancora una volta ha risposto con grande forza all’Inter. La vittoria per 3-0 all’Empoli ha tenuto pienamente in scia gli azzurri, inaugurando una fase della stagione che potrebbe essere fondamentale. Il calendario delle prossime giornate, infatti, sembra sorridere alla squadra di Conte, impegnato in gare più agevoli. Per questo e non solo, i tre punti di distacco sembrano un margine assolutamente rimontabile.

La rimonta di Conte all’Inter

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport aggiunge qualche dettaglio rispetto al margine che separa le due squadre, concentrandosi in particolare sulla differenza abissale rispetto all’anno scorso: il Napoli si trovava infatti a 49 punti in questo momento della stagione, tutta un’altra storia rispetto ai 68 attuali. Al contrario, l’Inter ha diminuito il suo bottino: alla 32esima giornata della scorsa annata i punti accumulati erano 83, contro i 71 attuali.

La somma totale fa di una rimonta dal valore di 31 punti, con il Napoli che ha aumentato di 19 punti il suo score, mentre l’Inter lo ha diminuito di 12 punti. Una vera e propria rimonta insomma, che porta il campionato ad essere il più combattuto da tre anni a questa parte.

Conte vs Inzaghi: un duello tra maestri per il titolo 2025

La sfida tra Antonio Conte e Simone Inzaghi è il vero sale di questa lotta Scudetto. Due allenatori che incarnano filosofie diverse, ma accomunati dalla stessa voglia di vincere. Conte, con il suo pragmatismo e la capacità di trasformare ogni squadra in una macchina da guerra, sta riportando il Napoli ai fasti del 2023, quando lo Scudetto tornò sotto il Vesuvio dopo 33 anni. Inzaghi, dal canto suo, guida un’Inter abituata alla pressione, con una rosa profonda e l’esperienza di chi ha già conquistato il tricolore.

Ma mentre l’Inter deve fare i conti con infortuni e cali di forma (Calhanoglu e Lautaro non al top), il Napoli sembra aver trovato un equilibrio perfetto, con giocatori come McTominay e Lukaku che stanno facendo la differenza.

Insomma, la strada verso lo Scudetto 2025 è ancora lunga, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per provarci. Riuscirà a completare la rimonta e a portare il tricolore di nuovo in città? Solo il campo ce lo dirà, ma una cosa è certa: questo duello sta tenendo l’Italia calcistica con il cuore in gola.