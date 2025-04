Napoli, dal Belgio confermano: “Sfida aperta con la Juventus per il top player del futuro”

Il calciomercato del Napoli comincia ad accendersi, con la sfida alla Juventus per il top player del futuro che fa gola a diversi club

Il Napoli comincia a pensare al mercato che la società effettuerà durante questa estate, con un bel tesoretto che permetterà di soddisfare le richieste di Antonio Conte. Oltre agli incassi dovuti al ritorno in Champions League, gli azzurri potranno contare sulle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen, oltre agli esuberi che saranno ceduti al loro ritorno dai prestiti.

Da non dimenticare diversi riscatti quasi certi, come Natan ad esempio. Insomma, in casa Napoli i presupposti per realizzare un mercato con i fiocchi ci sono tutti. Come emerso fuori nelle ultime settimane i partenopei cercheranno di effettuare 7-8 acquisti.

Napoli-Juve, è lotta anche sul mercato: nel mirino un classe ’07

La dura sfida tra Napoli e Juventus continuerà anche fuori dal rettangolo di gioco, con le due società pronte a contendersi un top player del futuro. Manna e Giuntoli, rispettivi direttori sportivi dei club, sono alle prese con diversi nomi intriganti.

Secondo quanto riportato da HLN.be, anche la Juventus ha messo gli occhi su Konstantinos Karetsas, classe ’07 del Genk. I bianconeri infatti avrebbero inviato alcuni dirigenti in Belgio per osservare da vicino la prestazione del calciatore contro il Club Brugge.

Il trequartista è una vera e propria promessa del calcio europeo, al punto da essere osservato speciale anche in casa Bayern Monaco, Liverpool e United. Il Napoli però lo segue da mesi e il Genk per meno di 15 milioni di euro non lo lascia partire. Per lui, in questa stagione, 31 partite con 3 reti e 4 assist.

Napoli, il mercato che verrà: i nomi sul taccuino di Manna

Il Napoli comincia intensamente a pensare alla prossima stagione con diversi nomi interessanti che infiammeranno il mercato in entrata. Gli occhi sono puntati in Serie A e in Premier League, con Manna pronto a regalare a Conte una squadra pronta a disputare – molto probabilmente – ben quattro competizioni.

Gli azzurri monitorano con attenzione quello che sarà il futuro di Davide Frattesi con l’Inter: il calciatore cerca spazio e la valutazione per lui è molto alta. Poi c’è il nome di Lorenzo Pellegrini, sempre per il centrocampo.

In Premier invece si osserva in ottica Osimhen, in quanto il nigeriano – che a giugno farà rientro a Napoli – è seguito dal Manchester United. Un’ipotesi potrebbe essere uno scambio con Hojlund o Zirkzee per abbassare la clausola di 75 milioni di euro, con l’idea Garnacho però mai tramontata.

Sicuramente Aurelio De Laurentiis, per convincere Conte a restare, dovrà tranquillizzare il tecnico di non compiere un mercato come quello di gennaio, che ha portato al Napoli difficoltà nel gioco e non solo. Dalla cessione di Kvara qualcosa è cambiato e ora Manna è chiamato a rinforzare una rosa che dalla prossima stagione non avrà la sola partita della domenica.