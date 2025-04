Kolo Muani al posto di Osimhen: il ribaltone clamoroso è deciso

Dal web arriva una notizia che stupisce tutti: l’intenzione del top club è di sostituire Osimhen con Kolo Muani.

Il calciomercato non riposa mai. Sono davvero tantissime le trattative già avviate dai top club in Europa, nella speranza di bruciare la concorrenza e accaparrarsi i migliori talenti in circolazione. Giorno dopo giorno il web si riempie di notizie e di possibili trasferimenti.

Al centro di un clamoroso scenario di calciomercato c’è anche Victor Osimhen. Secondo le ultime notizie, l’obiettivo del club è di sostituire il centravanti nigeriano con Kolo Muani, attualmente in prestito alla Juventus.

Galatasaray, se Osimhen va via pronto il colpo Kolo Muani

Il futuro di Osimhen al Galatasaray è ancora molto incerto: nel caso l’ex Napoli lasci la Turchia, il primo nome sulla lista è quello di Kolo Muani.

Secondo Ntv Spor, il Galatasaray è pronto a correre ai ripari in caso di addio da parte di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è attualmente in prestito dal Napoli, ma la sua permanenza in Turchia è altamente in dubbio. La dirigenza turca aspetta notizie definitive sul futuro dell’ex azzurro, ma nel frattempo inizia a studiare nuove possibili alternative.

Stando agli ultimi rumors, l’obiettivo principale del Galatasaray è Randal Kolo Muani. Nel mercato invernale il classe 1998 è stato girato in prestito alla Juventus ma ad oggi non sembra rientrare appieno nelle gerarchie di Igor Tudor, nonostante un suo iniziale impatto straordinario. Nell’attesa di avere ulteriori notizie sulla sua possibile permanenza in bianconero, il club turco continua a monitorare le prestazioni del vicecampione del mondo.