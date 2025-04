Conte, la rivelazione in diretta: “Vi dico perché non ha ancora annunciato il suo futuro”

L’annuncio in diretta sul futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli lascia tutti con il fiato sospeso, ecco le parole

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, tutto d’un tratto, non sembra più certo anche per la prossima stagione. Sul banco con Aurelio De Laurentiis sono sorti alcuni problemi non di poco conto che rischiano di dover rinunciare ad un matrimonio cominciato splendidamente. Sedersi a dialogare con il patron azzurro, si sa, non è mai semplice.

Conte è stato chiaro sui progetti futuri della società, come ad esempio la mancanza di un centro sportivo all’altezza e il problema stadio sempre più esistente. In casa Napoli però questi sono temi di cui già si è discusso, ma sui quali ancora si dovrà trovare una reale soluzione. De Laurentiis a fine campionato si siederà a tavolo con il tecnico e Manna per discutere dei problemi nella società e del calciomercato.

Futuro Conte, Braida avvisa i tifosi e società: le dichiarazioni

Ariedo Braida, direttore sportivo ex Milan e Barcellona, è intervenuto nel corso del programma radiofonico “1 Football Club” e tra i vari argomenti trattati, anche l’ipotetico futuro di Conte lontano da Napoli.

“Conte è un tipo particolare, ma è anche un allenatore vincente. Se fossi ancora al Milan lo avrei preso con me ad ogni costo e gliel’ho anche detto. Lui è un allenatore che ti porta un valore aggiunto“.

Le parole del direttore sportivo sull’importanza di Conte all’interno di un club fanno capire come il Napoli cercherà di chiudere la porta alle possibili interessate:

“Al Napoli ha saputo dare smalto e slancio ed era una squadra non facile da gestire e capire, ha fatto un grande lavoro. Come lui ci sono solo Ancelotti e pochi altri“.

Sempre Braida ha parlato anche del momento attuale di Meret – vicino al rinnovo – e della cessione di Kvaratskhelia a gennaio:

“Meret è un buon portiere, sostituirlo non è semplice. Io lo terrei. La cessione di Kvara invece ha fatto perdere tanto perché calciatori come lui non ce ne sono tanti, faceva la differenza“.

Napoli avvisato: a fine stagione ci sarà un tentativo per Conte

Al termine della stagione, in Serie A, ci sarà un grande movimento sulle panchine. Milan, Roma, Atalanta e Juve sono alla ricerca di un nuovo tecnico per cominciare da capo il loro progetto vincente.

Indubbiamente da parte dei bianconeri ci sarà una telefonata per spingere Conte a seguire il proprio cuore, ma il Napoli è tranquillo perché ha un contratto lungo con il tecnico.

Occhio però ai colpi di scena che, nel calcio, non mancano mai. Motivo per cui, il finale di stagione sarà decisivo per conoscere l’epilogo di questa storia, positivo o negativo che sia.