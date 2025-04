Boom Garnacho, la big è pazza di lui: affare totale da 100 milioni

Arriva una incredibile notizia di calciomercato: una big della Liga sarebbe pronta a fare follie per Garnacho e un ex Man Utd.

Nonostante i campionati non siano ancora terminati, molte società sono già al lavoro per definire degli acquisti per le prossime stagioni. Tanti club, infatti, devono cercare di colmare al più presto delle lacune importanti.

Nel frattempo, di fatto, il web è già pieno di rumors e trattative faraoniche. Tra i tanti nomi in voga nelle ultime ore c’è anche quello di Alejandro Garnacho. L’obiettivo invernale del Napoli è finito nel mirino di una big europea pronta a chiudere un affare da ben 100 milioni di euro.

Affare Atletico-Man Utd: 100 milioni per Garnacho ed Antony

Il club guidato da Simeone è molto interessata a Garnacho e bussa alla porta dello United: richiesto nella trattativa da 100 milioni anche Antony.

Secondo il quotidiano inglese TBR Football, l’Atletico Madrid è pronta a chiudere un incredibile affare con il Manchester United. Simeone e tutta la dirigenza sono rimasti stregati dalle qualità di Alejandro Garnacho e cercheranno a tutti i costi di portarlo in Spagna. Dopo l’addio per poco sfumato a gennaio, è ormai quasi certo che l’argentino saluterà Manchester quest’estate.

Nel mirino dell’Atletico c’è anche Antony, attualmente in prestito al Real Betis. L’esterno brasiliano è stato un vero flop in Inghilterra ma, dal suo approdo in Spagna, sembra aver ritrovato la condizione fisica e in poco tempo si è messo di nuovo in mostra. L’obiettivo dell’Atletico Madrid, dunque, è di assicurarsi entrambi i giocatori per la prossima stagione. Secondo il quotidiano, la dirigenza dello United ha chiesto ben 100 milioni di euro, in modo da cercare di ridurre la grossa perdita economica dovuta proprio al flop di Antony.