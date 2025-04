Garnacho-Napoli, svelata la cifra per l’assalto in estate: può arrivare in un caso

Alejandro Garnacho torna a essere un nome molto chiacchierato in casa Napoli: arrivano novità in merito al possibile assalto degli azzurri in vista della prossima estate.

Contro l’Empoli, l’imperativo è vincere. Il Napoli non ha alternative se vuole continuare a sperare di mettere le mani su uno Scudetto che avrebbe dell’incredibile, considerate le premesse di inizio stagione. Invece, grazie al lavoro super di Antonio Conte, la squadra partenopea è ripartita subito con grandi ambizioni, che è andata ben oltre il ritorno nella UEFA Champions League, vero obiettivo acclarato ai nastri di partenza dell’annata in corso.

In queste settimane, però, c’è grande spazio anche per le situazioni legate al calciomercato. In particolare, c’è curiosità da parte dei tifosi di fede azzurra di capire come, effettivamente, sarà sostituito Khvicha Kvaratskhelia, che si è accasato lo scorso gennaio al Paris Saint Germain, lasciando un vuoto enorme sull’out di sinistra. Negli ultimi giorni del mercato di riparazione, il Napoli ha ripiegato sul prestito dal MIlan di Noah Okafor, che con ogni probabilità non sarà riscattato. Uno dei nomi che sta tornando a circolare è quello di Alejandro Garnacho, profilo molto gradito ma che si è rivelato un nulla di fatto nello scorso gennaio a causa delle pretese ritenute elevate da parte del Manchester United.

Calciomercato Napoli, Garnacho ancora nei radar: la situazione

Alejandro Garnacho sarebbe ancora nel mirino della SSC Napoli in vista della prossima stagione. Il club azzurro è alla caccia di un profilo che possa non far rimpiangere, dopo mesi, Khvicha Kvarastskhelia.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, che a tal riguardo, su TMW, scrive:

“Nella lista dei sostituti resta sempre forte l’ipotesi Zhegrova ma a Conte piace molto anche Garnacho. A giugno l’operazione si potrebbe fare su basi diverse, rispetto ai 60 milioni richiesti a gennaio dal Manchester United. A 45 si potrebbe raggiungere un’intesa ma è chiaro che la scelta finale dovrà trovare tutti d’accordo, tra società e allenatore”.

Garnacho e il possibile ritorno di fiamma in tinte azzurre

Alejandro Garnacho, giovane stella del Manchester United, è un nome che fa sognare, già dallo scorso gennaio. Veloce, tecnico e con un fiuto per il gol, potrebbe essere l’erede perfetto di Kvaratskhelia.

L’idea di vederlo danzare sulla fascia con la maglia azzurra accende già la fantasia della piazza. Certo, la trattativa non sarà facile: il Manchester United è una bottega cara e, considerati i precedenti, ciò non va sottovalutato.