“Non ringrazio il Napoli”, la risposta a Conte è netta: è successo in diretta

Al Napoli di Antonio Conte, reduce dal netto trionfo ottenuto contro l’Empoli, è arrivata una risposta netta.

Con la vittoria arrivata ieri sera per 3-0 il Napoli ha ottenuto 3 punti importanti per la classifica, complice un’ottima prestazione che ha allontanato alcune critiche sopraggiunte negli ultimi giorni per la scarsa continuità dell’ultimo periodo e tenendo accesa la corsa allo scudetto.

Gli uomini di Antonio Conte, dunque, ora sono attesi dalla gara contro il Monza, ma prima bisogna segnalare una risposta allo stesso tecnico salentino che ha fatto subito il giro dei vari media.

“Non ringrazio il Napoli, le partite devono essere meno distanziate”: posizione netta del giornalista

A fornirla è stata il giornalista Marco Bucciantini, il quale, nel corso di un intervento in diretta a Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto in maniera piuttosto netta su vari aspetti inerenti al campionato degli azzurri: dal calendario a varie prese di posizioni sulla stessa lotta per il titolo.

Qui riportate le sue parole:

“Il Napoli ha dato un bel segnale di salute. Penso che siano arrivate le risposte che servivano. Sarebbe bello vedere questo duello scudetto senza le partite così distanziate. Dovrebbero giocare almeno nella stessa giornata, è un peccato. Ringraziare il Napoli? Io ringrazio i miei genitori che mi hanno messo al mondo o il sole che mi accompagna in bici. Non ringrazio Conte ma sono felice che sia tornato in Serie A. Di certo lo ringrazio perché ha una media di punti totali in campionato di 89. Andrebbe ringraziato anche De Laurentiis che ha costruito la squadra”.

Il motivo della parole di Bucciantini

Le parole di Bucciantini potrebbero sembrare contrastanti: da un lato con un’accezione piuttosto critica, dall’altro quasi eloquente e valorizzante del lavoro del Napoli. Tuttavia, le parole richiamano quanto affermato dallo stesso Antonio Conte ieri sera nel post-gara ai microfoni di DAZN. Infatti, l’allenatore dei partenopei ha stuzzicato la stampa a riguardo delle varie critiche ricevute di recente, ricordando apertamente dell’operato sorprendente del club, reduce dalla scorsa stagione disastrosa ma capace di rimanere in corsa sino al finale di stagione per l’obiettivo più prestigioso in ambito nazionale.

Ecco quanto sostenuto dal tecnico salentino:

“Penso che qualcuno debba ringraziare il Napoli che tiene vivo questo campionato e offre a giornali e media qualcosa di cui parlare”.

Nel frattempo, però, la testa di Antonio Conte è ovviamente già a Monza. Il Napoli, di fatto, ha sei finali da qui fino alla conclusione del campionato.