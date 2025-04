Napoli primo in Europa: Conte meglio di Atletico Madrid e Psg

Il Napoli è appena diventato primo in Europa in una statistica clamorsa: meglio anche di Atletico Madrid e Paris Saint-Germain.

Il Napoli ha battuto per 3-0 l’Empoli, riuscendo così nella missione di accorciare a -3 dall’Inter capolista. Gli azzurri continuando così a sognare la vittoria dello Scudetto e lanciano un messaggio chiarissimo alla concorrenza.

Spiccano nella vittoria di ieri le prestazioni di uomini offensivi come Lukaku e McTominay, con il primo autore di un gol e due assist e il secondo protagonista con una doppietta. Molto bene anche le prestazioni in difesa, orfana dello squalificato Di Lorenzo e dell’infortunato Buongiorno.

Napoli miglior difesa in Europa: il dato

L’ottima prova in difesa di ieri è una vera e propria incoronazione per il Napoli che diventa la miglior difesa in Europa tenendo conto dei top cinque campionati europei insieme all’Athletic Club. Gli azzurri, grazie al clean sheet di ieri, hanno eguagliato in vetta i baschi (che hanno subito un gol contro il Rayo Vallecano) e superato l’Atletico Madrid (che ha subito due gol contro il Real Valladolid).

Con i suoi 25 gol subiti, quindi, il Napoli condivide la vetta nei cinque migliori campionati d’Europa insieme al club di Bilbao, con un gol di vantaggio su Atletico Madrid e Psg a 26 gol subiti e due sull’Arsenal a 27 gol subiti.

Numeri che, quindi, confermano la bontà del lavoro di Antonio Conte, che è riuscito a costruire un impeccabile fortino difensivo in questa stagione. Merito anche dell’arrivo di Alessandro Buongiorno, ma non solo: prestazioni difensive come quelle di ieri (in cui l’ex Torino era assente) mostrano l’importanza di un lavoro che coinvolge l’atteggiamento di tutta la squadra in campo.