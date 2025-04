Napoli-Empoli, Conte esulta: torna un’arma a partita in corso

Notizia molto positiva per Antonio Conte: torna a disposizione un’arma importantissima per cambiare la gara in corsa.

Contro l’Empoli, il Napoli si gioca una fetta molto importante della sua stagione. In campo 48 ore dopo l’Inter, i ragazzi di Conte sono chiamati a rispondere alla vittoria nerazzurra contro il Cagliari, con l’obiettivo di mantenersi a -3 dalla vetta.

Conte, anche ieri in conferenza stampa, si è detto orgoglioso del percorso dei suoi ragazzi, considerando come una bella sensazione la pressione che c’è in questa agguerrita lotta al titolo. Sugli assenti, invece, nessuna scusa: si tratta di una fase indubbiamente di emergenza, ma fisiologica all’interno di una lunga stagione.

Napoli, è tornato Spinazzola: come lo userà Conte

Fra i tanti calciatori out, c’è però anche un ritorno: si tratta di Leonardo Spinazzola. Il suo ritorno era stato già in parte confermato da Conte in conferenza stampa, ma l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” lo ribadisce. L’esterno ex Roma sarà quindi in panchina pronto per dare una mano, ipotendo subentrare sia al posto di Mazzocchi, che di Olivera.

Spinazzola aveva saltato le ultime due gare contro Milan e Bologna. La sua duttilità era mancata davvero tanto, limitando di fatto in modo davvero drastico le possibilità a disposizione di Conte per provare a cambiare le carte in tavola nel corso della ripresa. Entrambe le gare infatti (anche se con esiti diversi) hanno visto un drastico calo nella seconda frazione di gioco e sicuramente ha influito su questo l’assenza di opzioni dalla panchina.

Il ritorno di Spinazzola, in più, limita un emergenza allargata in questa gara dalle squalifiche: mancheranno infatti dopo i gialli in diffida a Bologna Di Lorenzo e Anguissa. Per infortunio, invece, sarà assente Alessandro Buongiorno.

Spinazzola e pochi altri: i possibili cambi di Conte

Come detto in precedenza, le ulteriori opzioni a disposizione di Conte per provare a cambiare qualcosa nel corso della gara sono davvero poche. L’esterno ex Roma è, di fatto, l’unico terzino disponibile dalla panchina e, quindi, l’unica opzione per sostituire Mazzocchi e Olivera. Le assenze di Buongiorno e Di Lorenzo, infatti, rendono difficilmente praticabile un passaggio alla difesa a tre, a meno dell’inserimento del fin qui oggetto misterioso Rafa Marin.

A centrocampo, anche qui c’è una sola opzione della panchina, cioè Philip Billing. Solo in attacco c’è modo di poter variare, attraverso giocatori come Raspadori, Okafor e Ngonge. Insomma, Conte dovrà ancora una volta fare della necessità una virtù.