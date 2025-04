Napoli-Empoli, Caputo si sbilancia: “Ecco da cosa dipende il futuro di Conte”

A poche ore da Napoli-Empoli, Francesco Caputo ha detto la sua sulla sfida del Maradona, ma soprattutto su Lukaku e sul futuro di Antonio Conte

Con il Napoli pronto a scendere in campo contro l’Empoli, Francesco Caputo, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha regalato ai tifosi un’analisi schietta e appassionata. Una partita che si preannuncia insidiosa, un Lukaku sotto i riflettori e un Antonio Conte che vive per la vittoria: gli azzurri sono a un bivio cruciale della stagione.

Tra tattiche, gestione mentale e sogni di scudetto, Caputo dipinge un quadro che scalda il cuore dei supporter, con quel pizzico di tensione che accompagna i sostenitori partenopei da sempre.

Napoli-Empoli: una partita che nasconde insidie

L’ex attaccante ha subito parlato della sfida in programma tra poche ore:

“Empoli? Queste sono le partite più difficili, soprattutto quando gli avversari hanno bisogno di punti salvezza. Ci sono tante componenti, e lo scivolone è dietro l’angolo”.

L’Empoli arriverà al Maradona con il coltello tra i denti, pronto a strappare almeno un pareggio, come già successo al Venezia contro gli azzurri.

“Anche un punto può fare la differenza per loro”.

Ha aggiunto, sottolineando la fame di una squadra in lotta per la permanenza in Serie A. Il Napoli, però, non è da meno. Con una rosa costruita per puntare in alto, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per affrontare una sfida che richiede testa e cuore e Caputo non ha dubbi:

“Il Napoli è una squadra forte, ma dovrà stare attento a non sottovalutare l’avversario”.

Lukaku: l’opinione di Caputo sul trascinatore del Napoli

Parlando di Romelu Lukaku, Caputo non ha nascosto il suo entusiasmo, pur con un pizzico di realismo.

“Se guardiamo i numeri, sta facendo un ottimo campionato. Con lui in campo si gioca in un determinato modo, la squadra è costruita attorno alle sue caratteristiche”.

Gol, assist e una presenza fisica che spaventa le difese: Lukaku è il perno di un attacco che fa sognare i tifosi. Eppure, Caputo alza l’asticella:

“Da Romelu ci aspettiamo sempre di più, perché conosciamo le sue qualità”.

La flessibilità tattica del Napoli è un altro punto di forza. Si può giocare con la difesa a tre o a quattro, ha spiegato Caputo, citando l’intesa tra Lukaku e Raspadori come una combinazione che funziona alla grande. Ma non mancano le alternative: con Neres e Politano pronti a incendiare le fasce, Conte ha un ventaglio di opzioni che farebbe invidia a chiunque.

“Stravedo per Lukaku, e Raspadori l’ho conosciuto al Sassuolo: lì davanti sono tutti forti e possono essere titolari”.

Ha concluso, con un sorriso che tradisce l’ammirazione per una rosa stellare.

Conte e il futuro Napoli: l’opinione di Caputo

Il discorso si è poi spostato su Antonio Conte e il suo futuro.

“Dipende da come finirà il campionato. Per me resta. Vive per trascinare il gruppo e per la vittoria. Proverà a restare aggrappato all’Inter fino all’ultima giornata, sarà una lotta da batticuore”.

In una stagione senza coppe, il Napoli ha il vantaggio di potersi concentrare sul campionato.

“Se giochi una volta a settimana, puoi preparare meglio le partite”.

Ha spiegato Caputo, sottolineando l’importanza dell’aspetto mentale. Con i primi caldi di primavera alle porte, gestire le energie sarà fondamentale:

“In panchina c’è un dialogo continuo con i giocatori, e le dinamiche non sempre si conoscono”.

Conte, maestro nel motivare i suoi, sa che ogni cambio può fare la differenza. Il Napoli di oggi è una squadra che unisce talento e grinta, con un allenatore che non si accontenta mai. Caputo lo ha detto senza giri di parole:

“Conte sta pensando a vincere il campionato, altrimenti impazzirebbe”.

E i tifosi, con il cuore in gola, sognano un finale di stagione che potrebbe entrare nella storia.