Napoli a Dimaro, l’indizio sul futuro di Conte? “C’è arrivata una richiesta particolare”

Il Napoli sarà ancora in ritiro a Dimaro e arrivano delle dichiarazioni che potrebbero dare indizi importantissimi sul futuro di Antonio Conte

Il Napoli sceglie ancora una volta la splendida cornice di Dimaro-Folgarida per il suo ritiro estivo, un appuntamento che ormai è diventato una tradizione per i tifosi azzurri. Le date sono ufficiali: dal 17 al 27 luglio 2025, la squadra si allenerà nella Val di Sole, pronta a scaldare i cuori dei supporter.

Ma a far parlare non sono solo le date: le parole di Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole, rilasciate a Radio Capri, lasciano spazio a ipotesi intriganti sul futuro di Antonio Conte, l’allenatore che ha riportato il Napoli a sognare in grande.

Luciano Rizzi non ha nascosto la sua gioia nel confermare il ritorno del Napoli in Trentino.

“Le date del ritiro di Dimaro-Folgarida sono ufficiali, dal 17 al 27 luglio, facili da ricordare”.

Ha dichiarato con un sorriso. Undici giorni che promettono emozioni forti, con allenamenti alla SKI.IT Arena di Carciato e momenti di incontro con i tifosi, che ogni anno affollano la valle come un’onda azzurra. La Val di Sole, con le sue Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco e un’offerta turistica da capogiro, si prepara ad accogliere migliaia di supporter, pronti a unire la passione per il calcio a una vacanza rigenerante.

Non è un caso che il Napoli scelga Dimaro per il quattordicesimo anno consecutivo, un record che testimonia un legame speciale tra la squadra e questa terra.

“L’anno scorso, durante il ritiro, se ci avessero detto che il Napoli sarebbe tornato in Champions League, avremmo firmato”.

Eppure, il sogno non si ferma: nonostante qualche passo falso recente, l’obiettivo è giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata. E se il traguardo arrivasse, la Val di Sole è pronta a organizzare una festa.

Antonio Conte futuro: un campetto come indizio della sua permanenza?

Ma il vero colpo di scena delle dichiarazioni di Rizzi riguarda Antonio Conte. Alla domanda se il Napoli abbia già avanzato richieste per il ritiro, il presidente dell’Apt ha lasciato cadere un indizio che ha acceso i tifosi:

“Tecnicamente, abbiamo già delle richieste. Invece della pista d’atletica, il Napoli vorrebbe un campetto vicino, con lo stesso tipo di erba del campo principale, e ci stiamo già lavorando”.

E poi, con un pizzico di malizia, ha aggiunto:

“Credo che ci sia un allenatore che ha fatto questa richiesta, no? Magari non è una prova, ma un indizio sul futuro di Conte lo possiamo leggere tra le righe”.

Questa richiesta, apparentemente tecnica, potrebbe essere una traccia significativa. Conte, noto per la sua maniacale attenzione ai dettagli, sembra già proiettato verso la prossima stagione, suggerendo una continuità con il progetto Napoli.

Negli ultimi mesi, le voci su un possibile addio si sono alternate a quelle di una permanenza, ma questo dettaglio lascia pensare che il tecnico salentino abbia ancora fame di successi in azzurro. Del resto, il suo impatto è stato evidente: il ritorno in Champions e una squadra che lotta con grinta sono il biglietto da visita di un allenatore che non si accontenta mai.