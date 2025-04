Napoli, dalla Spagna sicuri: “Tentativo per Orsolini in estate!”. Sfida con un altro club di Serie A

Il Napoli punterà a Riccaro Orsolini per l’estate, secondo la versione online di AS, il club partenopeo sfiderà un’altra squadra di Serie A per acquistarlo

Il Napoli ha messo gli occhi su Riccardo Orsolini, e l’estate 2025 si preannuncia bollente per il calciomercato azzurro. Secondo la versione online di AS, il club partenopeo è pronto a contendersi l’ala del Bologna con un’altra big di Serie A.

Orsolini sta vivendo una stagione da capogiro, con numeri che parlano da soli, eppure la convocazione in Nazionale resta un sogno lontano. Tra gol, assist e una voglia di riscatto, il suo futuro è un rebus che fa già sognare i tifosi napoletani.

Calciomercato Napoli, idea Orsolini: sfida aperta al Milan

Riccardo Orsolini è il nome che infiamma le discussioni di mercato. “Il Napoli lo segue con attenzione”, riporta AS, e non è difficile capire perché. L’ala del Bologna sta disputando la sua miglior stagione di sempre, con 5 gol nelle ultime 7 partite e un contributo decisivo per la corsa del suo club verso la Champions League.

Nessun italiano ha segnato di più in Serie A nelle ultime tre stagioni, con 32 reti, sottolinea il quotidiano spagnolo, dipingendo un giocatore nel pieno della maturità, pronto per il grande salto. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, vede in Orsolini il profilo ideale per rinforzare le fasce.

La sua capacità di saltare l’uomo, creare occasioni e andare a rete lo rende una pedina perfetta per un modulo che alterna il 4-3-3 al 3-4-2-1. Ma gli azzurri non sono soli: il Milan, sempre attento ai talenti italiani, è pronto a dare battaglia. Ci sarà la fila per Orsolini nel mercato estivo, prevede AS, e il duello tra le due squadre promette scintille, come un derby giocato fuori dal campo.

Orsolini ancora protagonista, ma la Saplletti non lo chiama

Nonostante i numeri impressionanti, Orsolini vive una contraddizione che brucia. Disputare una grande stagione e non essere convocato in Nazionale non è mai bello, si legge nell’articolo di AS. La sua ultima apparizione con l’Italia risale all’estate 2024, quando Luciano Spalletti lo inserì nei pre-convocati per l’Europeo, salvo poi escluderlo dalla lista finale.

Il passaggio al 3-5-2 degli azzurri ha penalizzato il suo ruolo di ala pura, lasciandolo fuori dai radar del ct. “Per Spalletti non è sufficiente”, nota il quotidiano, ma i tifosi del Bologna non potrebbero essere più orgogliosi del loro numero 7.

Orsolini, classe 1997, è un esempio di resilienza. Cresciuto tra Ascoli e la Juventus, ha trovato a Bologna la sua dimensione, diventando un leader silenzioso. La sua stagione attuale, con il Bologna che lotta per un posto in Champions e un piede e mezzo in finale di Coppa Italia, è la consacrazione di un percorso fatto di sacrifici. Ogni gol sembra un messaggio a chi lo ha sottovalutato, e il Napoli lo sa: un giocatore con questo fuoco dentro può fare la differenza al Maradona.

Calciomercato 2025: Orsolini tra sogni azzurri e ambizioni personali

Il mercato estivo 2025 sarà un crocevia per il futuro di Orsolini.

“Napoli e Milan lo seguono”.

Ribadisce AS, ma la decisione finale dipenderà anche dalle ambizioni del giocatore. A 28 anni, Riccardo è a un bivio: restare a Bologna, dove è un idolo, o accettare una nuova sfida in un club che punta allo scudetto? Il Napoli, con la sua tifoseria passionale e un progetto tecnico solido, potrebbe essere la destinazione perfetta per chi, come lui, gioca con il fuoco negli occhi.

Immaginare Orsolini al fianco di campioni come Lukaku fa venire i brividi. La sua versatilità gli permette di adattarsi a diversi sistemi di gioco, e Conte, maestro nel tirar fuori il meglio dai suoi uomini, potrebbe trasformarlo in un’arma letale. Nel frattempo, Bologna spera di trattenerlo, magari sfruttando il sogno Champions per convincerlo.

Ma il richiamo di Napoli, con il suo stadio che canta e una città che vive di calcio, è di quelli che fanno tremare le gambe. “Il mercato estivo sarà caldo”, si legge tra le righe, e i tifosi azzurri già sognano un’ala che voli verso lo scudetto.

Insomma, Riccardo Orsolini è molto più di un nome sul taccuino di De Laurentiis. È un talento che incarna la fame di chi non si arrende mai, pronto a lasciare il segno ovunque andrà. Napoli lo chiama, il Milan lo osserva, ma una cosa è certa: la sua prossima mossa farà parlare.