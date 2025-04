L’ex Juve al Murales di Maradona: le immagini sono commoventi (VIDEO)

Anche un ex calciatore della Juventus è accorso al Murales di Maradona per onorare El Pibe de Oro: video commovente.

Il Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli è diventato nel corso del tempo un vero e proprio luogo di culto per tutti i tifosi e appassionati di calcio. A prescindere dalla fede calcistica, l’opera è diventato un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per chiunque voglia omaggiare il più grande calciatore della storia del calcio, affollandosi sempre di turisti da ogni parte del globo.

Spesso anche i calciatori del Napoli non hanno esitato a fare una visita in questo magico luogo. Stavolta, però, è stato il turno di un ex Juventus.

Tacconi al murales di Maradona: immagini bellissime

Al murales, infatti, oggi si è presentato a sorpresa Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus. A testimoniare la visita, il figlio dell’ex bianconero con un post sui social che recita: “Oggi si celebra l’amicizia fra due campioni con arte, creatività e passione“.

Tacconi ha anche portato un quadro che lo raffigura insieme al Pibe de Oro durante le leggendarie sfide fra Napoli e Juventus di quegli anni. Un gesto, il suo, di enorme sportività e simbolo di un legame con un campione del mondo dello sport che va ben oltre ogni rivalità.

Il nome di Tacconi è, tra l’altro, legato ad uno dei gol più iconici della carriera di “Dios”: era lui, infatti, il portiere che difendeva i pali della Juventus in quel 3 novembre 1985, quando Maradona realizzò forse una delle reti su punizione più belle della storia di questo gioco. Di seguito il video della sua visita: