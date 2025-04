Conte ha “difeso” Mazzocchi: retroscena incredibile prima di Napoli-Empoli

Viene svelato un retroscena riguardante Antonio Conte e Pasquale Mazzocchi prima di Napoli-Empoli: è imperdibile.

Il Napoli scenderà in campo questa sera per affrontare l’Empoli in una gara che, ancora una volta, è assolutamente fondamentale per poter proseguire la rincorsa alla vetta occupata dall’Inter.

Antonio Conte dovrà però fare qualche cambio di formazione rispetto alle abitudini a causa di squalifiche e infortuni. Spicca, in particolare, l’assenza di Giovanni Di Lorenzo, tassello fin qui irrinunciabile. Per rimediare, l’unica opzione a disposizione è il criticatissimo Pasquale Mazzocchi, che tornerà dal primo minuto due mesi l’ultima volta a Roma contro la Lazio.

Mazzocchi e le critiche: la reazione di Conte

L’edizione odierna de “Il Mattino” si concentra sulle tante critiche subite da Mazzocchi, in particolare, dopo la gara precedente a quella citata prima. In Napoli-Udinese, infatti, gli azzurri escono dal Maradona solo con un pareggio a causa di un errore di gruppo sulla rete friulana di Ekkelenkamp, anche se di certo non era lui l’unico responsabile di quella rete.

L’edizione odierna de il quotidiano riporta la reazione di Antonio Conte a questa bufera sul suo giocatore:

“Antonio Conte rimase scioccato dal clima contro il suo tuttofare, Pako Mazzocchi, colpito e mortificato dal fatto che la sorella aveva dovuto puntare i piedi, prendere posizione, indignarsi perché alla critica sportiva si era aggiunta quella alla persona. Inaccettabile. Stasera andrà in campo contro tutto questo Mazzocchi. L’uomo che gioca dove dice Antonio, senza batter ciglio”.

Insomma, l’allenatore di certo non ha gradito il clima creatosi contro il suo calciatore. Il quotidiano svela anche la fiducia dell’allenatore nei confronti di Mazzocchi per la gara di stasera, con anche un possibile ruolo inedito qualora dovesse essere necessario:

“Lo ha preparato a lungo Conte, a questo ritorno da titolare al Maradona. Come terzino, ma pronto all’uso o all’emergenza anche in mediana. Dovesse, per esigenza, il Napoli virare sul 3-5-2. I piani sono differenti, ma il posto in squadra è garantito”.

Insomma, Conte non teme nulla e ha assoluta fiducia nel suo terzino per il delicato match di stasera: le critiche, anche eccessive, sono alle spalle.