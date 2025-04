Ribaltone Osimhen, Juve gelata: il Napoli gode

Il futuro di Victor Osimhen è uno dei punti interrogativi più importanti per la prossima sessione di mercato del Napoli: tante opzioni per il suo futuro, indirizzato a una cessione a titolo definitivo.

Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal club partenopeo, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Infatti, il nigeriano tornerà al Napoli e potrà partire a titolo definitivo: per acquistarlo è valida una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che ha fatto riflettere tanti club, tra cui la Juventus.

Probabile pagamento della clausola di Osimhen, Barcellona e Galatasaray ci pensano

Nonostante circoli da qualche giorno la notizia di un interessamento del club torinese nei confronti di Osimhen, la Vecchia Signora non pare interessata a pagare la cifra richiesta dal Napoli per l’acquisto del nigeriano. Questa condizione, tuttavia, rischia di far defilare il club bianconero nella corsa al suo acquisto, visto che vi sono altri due club fortemente interessati al bomber.

Come riportato da Diario AS, infatti, il Galatasaray è fortemente intenzionato a trattenere l’attaccante attualmente in rosa, sebbene sia ben cosciente della folta concorrenza da parte di club importanti. Tra di essi, segnala il quotidiano iberico, compare anche il Barcellona, che lo ha inserito nella lista di nomi graditi come comprimario di Lewandowski assieme al centravanti svedese Gyokeres.

Il Galatasaray farà di tutto per trattenere Osimhen: la conferma del vice-presidente

A conferma della forte volontà del club turco di trattenere Osimhen vi sono le parole del vice-presidente del club, Ibrahim Hatipoglu, che ha sottolineato ai microfoni di Diario AS la determinazione del Galatasaray nel compiere qualsiasi sforzo pur di vantare nel proprio organico uno degli attaccanti migliori del palcoscenico calcistico internazionale. A testimonianza di ciò ci sono i numeri: 21 gol e 4 assist in 24 match di campionato, a cui vanno sommate 6 reti in Europa League.

Qui riportate le sue parole: