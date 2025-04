Napoli fortino al Maradona, il dato parla chiaro: solo un’altra squadra ha fatto meglio

Il Napoli ha costruito un fortino al Maradona in questa stagione e un dato parla in maniera evidente: solo un altro club ha fatto meglio in Italia

Al Diego Armando Maradona, il Napoli è una forza della natura, un rullo compressore che fa tremare gli avversari. Quest’anno gli azzurri hanno trasformato lo stadio in un fortino quasi impenetrabile.

L’obiettivo sarà mantenere questa tendenza anche lunedì in casa contro l’Empoli. Delle 7 partite che restano in questo campionato, 4 saranno al Maradona. Un assist importantissimo per la corsa al titolo, con i tifosi pronti a spingere gli azzurri verso la gloria.

Il Maradona: un’arma letale per il Napoli in questa stagione

Quando il Napoli gioca in casa, l’atmosfera al Diego Armando Maradona si trasforma in pura magia. Con 13 vittorie in tutte le competizioni, il bilancio casalingo degli azzurri è impressionante. Solo Udinese e Inter sono riuscite a strappare un pareggio, mentre Atalanta e Lazio hanno compiuto l’impresa di vincere, ma si tratta di eccezioni in un’annata dominata dalla solidità partenopea.

In campionato, i 35 punti conquistati in 15 partite al Maradona parlano chiaro: il Napoli è una macchina da guerra, capace di travolgere chiunque con il sostegno di un pubblico che non ha eguali. Al Maradona il Napoli si sente invincibile. E con 4 delle prossime 7 partite in casa, contro avversari come Empoli, Monza, Lecce e Cagliari, gli azzurri hanno un’occasione d’oro per consolidare la loro posizione e mettere pressione all’Inter.

Il Maradona sarà ancora una volta il dodicesimo uomo in campo. I tifosi, con il loro tifo assordante, possono trasformare una serata qualunque in un trionfo. E mentre l’Inter resta avanti con 39 punti in 16 partite casalinghe, una vittoria contro l’Empoli potrebbe accorciare le distanze, almeno in termini di morale. La corsa scudetto, si sa, vive di momenti, e il Napoli deve cogliere questo assist offerto dal calendario per dimostrare di essere all’altezza del sogno.

Nonostante il ruolino casalingo impressionante, il Napoli guarda con un occhio all’Inter, la capolista che con 39 punti in 16 partite resta il punto di riferimento. Anche vincendo contro l’Empoli, gli azzurri non supererebbero i nerazzurri, ma la pressione è tutta sulle spalle di Simone Inzaghi e dei suoi.

L’Inter, impegnata su più fronti, potrebbe cedere sotto il peso di un calendario intenso, e il Napoli deve essere pronto a sfruttare ogni passo falso. Le due squadre sono separate da pochi punti, ma è il Maradona a dare agli azzurri un vantaggio psicologico: 4 delle prossime 7 partite in casa sono un’opportunità che poche squadre possono vantare.