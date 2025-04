L’Inter lancia un messaggio al Napoli, ora Conte non può sbagliare: la nuova classifica

L’Inter supera il Cagliari per 3-1 e lancia un messaggio al Napoli, ora Conte e i suoi ragazzi non possono sbagliare: la nuova classifica

Un ruggito nerazzurro che scuote la Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi ha superato il Cagliari con un convincente 3-1 a San Siro, mandando un segnale forte al Napoli e a tutto il campionato italiano. I gol di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck hanno illuminato la serata, rendendo vana la rete di Roberto Piccoli per i sardi.

La partita contro il Cagliari è stata un’esibizione di forza per l’Inter, che non ha lasciato scampo agli avversari. Sin dai primi minuti, i nerazzurri hanno dettato il ritmo, con Arnautovic che ha aperto le marcature con un gol da vero opportunista. Lautaro Martinez ha poi raddoppiato con la sua solita classe, mentre Bisseck ha chiuso i conti con una rete che ha fatto esplodere San Siro. Il Cagliari ha provato a reagire con Piccoli, ma l’Inter ha dimostrato una solidità impressionante, senza mai perdere il controllo del match.

Inter-Cagliari: un trionfo che mette pressione al Napoli

Questo 3-1 è più di una semplice vittoria, è un messaggio diretto al Napoli, che ora si trova a inseguire. La squadra di Inzaghi sembra aver trovato un equilibrio perfetto, con un attacco prolifico e una difesa che concede poco. E mentre i tifosi nerazzurri cantano, Antonio Conte e i suoi ragazzi sono chiamati a rispondere, con l’obbligo di non sbagliare contro l’Empoli. La pressione è alta.

Con l’Inter a +6, il Napoli non può permettersi passi falsi. La sfida di lunedì contro l’Empoli, in programma allo stadio Maradona, sarà tutt’altro che una passeggiata. Gli azzurri arrivano a questo match con la consapevolezza di dover vincere per tenere il passo dei nerazzurri.

Ma l’Empoli, come dimostrato in passato, sa essere una spina nel fianco, soprattutto contro le big. Basti pensare che nella stagione 2023/2024 i toscani hanno battuto il Napoli in entrambi gli scontri diretti, vincendo 1-0 sia in casa che in trasferta. Per il Napoli, la chiave sarà mantenere la concentrazione e sfruttare il fattore campo. Romelu Lukaku, in gran forma, sarà l’uomo da tenere d’occhio, capace di sbloccare le partite con un guizzo.

Accanto a lui Politano e David Neres, ma Conte dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: Di Lorenzo e Anguissa sono squalificati, mentre Buongiorno è alle prese con un infortunio. Nonostante queste difficoltà, il tecnico partenopeo ha sempre saputo tirare fuori il meglio dai suoi, e i tifosi si aspettano una prova di carattere.