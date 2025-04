Il destino sembrava certo, ma ora il Napoli ci ripensa: ribaltone sul mercato

All’orizzonte potrebbe esserci una decisione davvero sorprendente per il Napoli, che potrebbe anche cambiare le strategie in sede di calciomercato, in vista della prossima estate.

Il presente è la priorità di un Napoli che, nonostante le numerose difficoltà, continua a sperare nello Scudetto. Il momentaneo -6 in classifica dall’Inter, in seguito alla vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari a San Siro, impone ancor di più la necessità di trovare i tre punti nella sfida di lunedì sera contro l’Empoli. Allo stadio Diego Armando Maradona è previsto, ancora una volta, il pubblico delle grandi occasioni, per spingere i propri beniamini a non dare nulla di intentato in questo finale di stagione così complesso, considerando il confronto a distanza con la squadra di Simone Inzaghi, e decisivo.

Tuttavia, in casa Napoli si dà già un occhio a quello che sarà il futuro, con il calciomercato che è divenuto argomento molto dibattuto già in queste settimane, malgrado mancano ancora poco meno di tre mesi all’inizio della sessione estiva. Tanti i nomi accostati agli azzurri, che hanno tutte le intenzioni di rinforzarsi e di assecondare le richieste di Antonio Conte che, salvo ribaltoni clamorosi, dovrebbe restare alla guida dei partenopei.

Colpo di scena che, invece, potrebbe riguardare uno dei calciatori attualmente in organico, il cui futuro sembrava ormai lontano da Napoli. Tuttavia, le notizie di queste ultimissime ore, lasciano la porta aperta a un cambio di programma che sarebbe davvero inaspettato.

Calciomercato SSC Napoli, Juan Jesus può restare: la situazione

La notizia è che Juan Jesus potrebbe restare a Napoli, malgrado le tante voci di mercato che si sono moltiplicate negli ultimi mesi, con un addio che addirittura sembrava molto vicino già nello scorso gennaio.

A fare il punto della situazione è La Repubblica oggi in edicola, che a tal proposito scrive:

“Il destino a Napoli di Juan Jesus è cambiato in pochi mesi: sembrava sul punto di andare via, ma poi il campo ha raccontato un’altra storia. La società azzurra avrebbe sacrificato (e lo aveva fatto, salvo poi cambiare idea per i mancati arrivi di Danilo prima e di Comuzzo poi) Rafa Marin sul mercato e non Juan Jesus. Lo spagnolo aveva anche trovato l’accordo con il Villarreal, ma poi è saltato tutto perché il Napoli non è riuscito ad acquistare un sostituto. Juan Jesus, invece, è stato confermato da Antonio Conte (l’allenatore ha apprezzato la sua applicazione quotidiana negli allenamenti e il suo ruolo all’interno dello spogliatoio) e dimostrerà tutto il suo valore fino al ritorno dal primo minuto di Alessandro Buongiorno: (…) Conte ha grande fiducia nel brasiliano, il cui contratto con il Napoli scade al termine della stagione. Le parti si ritroveranno a giugno e decideranno cosa fare. Juan Jesus è uno dei leader dello spogliatoio e gli piacerebbe far parte ancora del gruppo. Il ruolo sarebbe quello dell’alternativa ai titolari: pronto in caso di necessità”.

Occhi anche per il futuro in casa Napoli: le ultime

Il calciomercato è un argomento che scalda gli animi a Napoli, anche se la sessione estiva sembra lontana.

Antonio Conte, saldo in panchina salvo sorprese, ha le idee chiare: vuole una squadra capace di competere su più fronti, dalla Serie A alla Champions League. La permanenza di Juan Jesus sarebbe solo un tassello di un puzzle più grande, visto che in entrata è previsto parecchio movimento. Non potrebbe essere altrimenti, considerando quelle che sono le sfide future in programma.