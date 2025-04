Futuro Conte, il quotidiano si sbilancia: l’annuncio che cambia tutto

In casa Napoli si continua a discutere del futuro di Antonio Conte, tecnico che ha ancora un contratto lungo con il club partenopeo (valido fino al 2027).

In queste ultime sette partite di campionato, il Napoli è chiamato a dare una dimostrazione d’orgoglio, per far vedere a tutti di credere ancora nel sogno Scudetto. Malgrado l’Inter, vittoriosa nella sfida di sabato contro il Cagliari e, quindi, ora a più sei lunghezze in classifica, abbia ripreso a marciare dopo il pareggio contro il Parma. Non resta altro che la vittoria per gli azzurri contro l’Empoli, ancor più necessaria per non lasciarsi sfuggire la compagine allenata da Simone Inzaghi.

Il tutto, con un occhio molto oculato sulle strategie future. Al di là di quello che può essere il verdetto della stagione ora in corso, in casa Napoli c’è da programmare un’altra stagione, la prossima, con il calciomercato che avrà un peso enorme sulle mosse del club capitanato da Aurelio De Laurentiis. Anche perché Antonio Conte si aspetta dei segnali importanti (oltre che doverosi) in seguito a un gennaio molto opaco, con in prima linea la gestione del post Kvaratskhelia che non è stata molto esaltante. In queste settimane si è parlato anche del futuro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ma in queste ore trapela quella che sembra essere la sua decisione definitiva a tal proposito.

Notizie Napoli calcio, Il Mattino: “Conte rispetterà gli anni di contratto”

L’edizione odierna de Il Mattino, parlando delle dichiarazioni rilasciate dall’ex tecnico della SSC Napoli Luciano Spalletti nelle scorse ore, ha fatto il punto della situazione in merito a chi oggi siede su quella panchina, ossia Antonio Conte.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“De Laurentiis non fa invasioni di campo (con Conte, ndr), anche perché i paletti eretti a Castel Volturno da Antonio sono belli alti. È intervenuto sui social qualche volta per supportare le prese di posizione dell’allenatore a cui ha affidato un mandato triennale. Quello che Conte rispetterà perché vuole scrivere pagine di storia del Napoli. Non c’è possibilità di equivoci sulla sua posizione. E il contratto non è l’unica ragione. Antonio si è legato alla città e ha firmato anche un patto d’amore”.

Ultimissime news SSC Napoli: Conte colonna portante del presente e del futuro

Antonio Conte al centro di tutto, un condottiero che ha abbracciato Napoli con una passione che si sente nell’aria.

La sua decisione di restare, malgrado le sirene di altri club, sarebbe un segnale forte per i tifosi, che lo vedono come l’uomo giusto per continua a sognare. La sensazione è che servirà aspettare ancora prima di sciogliere completamente la riserva: magari il finale di stagione, oltre cui dovrebbe arrivare il summit con la dirigenza per pianificare un futuro quanto più vincente possibile.