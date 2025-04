L’Inter passa contro il Cagliari: svelata la reazione della squadra

L’Inter ha vinto contro il Cagliari, mandando un messaggio forte e chiaro al Napoli in merito alla lotta Scudetto: svelata la reazione di Antonio Conte e dei suoi uomini.

Non credere allo Scudetto in questo momento, non sarebbe sicuramente saggio. Malgrado l’Inter sia ancora distante in classifica, quest’oggi ancora di più all’indomani della vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari. Un successo che proietta la squadra di Simone Inzaghi a un momentaneo +6 sul Napoli, da ridurre per continuare a sperare in un successo che, considerate le premesse di inizio stagione, avrebbe davvero dell’incredibile.

È chiaro, però, che a questo punto si fa sempre più pressante la necessità di non sbagliare. Fattore che potrebbe giocare in negativo o, magari, anche in positivo. Certo è che servirà un Napoli diverso e più continuo nell’arco dei novanta minuti di gioco per fare in modo che il traguardo Tricolore sia alla portata. A patto, ovviamente, che sia anche l’Inter a rallentare in questo finale di campionato di Serie A. Intanto, dalla rassegna stampa spunta quella che sarebbe stata la reazione del gruppo azzurro al risultato dello stadio San Siro tra l’Inter e il Cagliari.

Serie A, il Napoli sperava nello stop dell’Inter: il retroscena dopo il match contro il Cagliari

Ovviamente, il Napoli si auspicava un altro passo falso dell’Inter per avere poi la possibilità di accorciare il divario in classifica nei confronti della squadra allenata da Simone Inzaghi.

E la delusione si evince nella ricostruzione a cura de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, che parla della delusione degli uomini di Conte dopo la vittoria dei nerazzurri contro i sardi. Di seguito, quanto riportato:

“L’Inter ha battuto il Cagliari a San Siro e di conseguenza per il Napoli non è stato un sabato pieno di sorrisi di speranza come il precedente, dopo il pareggio di Parma. Per niente: ora la distanza dal primo posto è di sei punti. Momentaneamente ma anche tremendamente”.

Napoli e il sogno Scudetto: vietato mollare

Il Napoli di oggi non può permettersi distrazioni. La chiave per inseguire l’Inter, come sottolinea l’analisi de Il Corriere dello Sport, è continuare a macinare punti.

La chiave va trovata anche nella ricerca della continuità: troppo spesso gli azzurri hanno avuto cali di concentrazione, soprattutto nei secondi tempi, lasciando punti preziosi per strada. Antonio Conte, con la sua fame di vittoria, sta lavorando proprio su questo: trasformare la squadra in una macchina capace di correre per tutti i novanta minuti, senza pause e con il cuore in mano. Per poi sperare, eventualmente, in un passo falso dell’Inter in questo finale di stagione.