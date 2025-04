Infortuni Napoli, Conte spiega tutto: gli annunci su Spinazzola, Buongiorno e McTominay

Antonio Conte ha fatto il punto della situazione in casa Napoli in merito alla questione infortunati: le ultime su Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Scott McTominay.

È un Antonio Conte raggiante quello che si è visto nel corso della conferenza stampa odierna (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). C’è tutta la voglia da parte del gruppo azzurro di fare in occasione della sfida contro l’Empoli, in programma per lunedì sera allo stadio Diego Armando Maradona.

Il tecnico ha bollato questo incrocio comunque come pericoloso, considerando che i toscani sono a caccia di punti importanti per il discorso salvezza. Ma in casa Napoli, gli occhi sono puntati anche sulla situazione infortunati: anche su questo, Conte ha fatto delle precisazioni importanti nel corso del suo intervento.

Notizie Napoli calcio, Conte parla dell’infermeria: le dichiarazioni in conferenza

Leonardo Spinazzola ritorna tra i disponibili. Questo è l’annuncio che arriva dalla conferenza stampa di Antonio Conte, intervenuto quest’oggi a Castel Volturno.

Queste le parole dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana sulla situazione infortunati: