“Mazzocchi va tenuto stretto”, messaggio a sorpresa dopo le critiche

Napoli calcio ultimissime- Arriva un messaggio a sorpresa sul criticatissimo Pasquale Mazzocchi: nessun dubbio.

Il Napoli ha dovuto affrontare nelle ultime giornate qualche infortunio di troppo e questo ha creato non poche difficoltà. Se per l’infortunio di Neres Conte sembra aver trovato una soluzione convincente con il passaggio al 3-5-2 con Raspadori, molt tifosi non la pensano allo stesso modo per gli stop sulla fascia sinistra. Le contemporanee assenze di Olivera e Spinazzola hanno infatti costretto al dirottamento sulla sinistra di Pasquale Mazzocchi, le cui prestazioni sono state però altalenanti.

Colantuono difende Mazzocchi: le parole

Ha detto la sua in modo contrastante viste le tante critiche Stefano Colantuono, che ha parlato ai microfoni di Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”. L’allenatore si è schierato dalla parte del terzino ex Salernitana:

“Conte conosce bene Spinazzola e Mazzocchi, sono giocatori che vanno tenuti stretti perché sposano la causa in toto. Per giocare al Napoli devi essere un grande giocatore e loro lo sono, poi chiaro che a volte ci sono critiche, ma sono giocatori importanti. Sono ragazzi che si fanno trovare sempre pronti e ti danno una grande mano nel lungo percorso, ti aiutano nei momenti di difficoltà”

Insomma, le tante critiche a Mazzocchi non possono quindi reputarsi del tutto generose, in considerazione del suo grande impegno per la causa. L’allenatore ha ottime parole, inoltre, anche per Spinazzola:

“Con me ha giocato esterno alto. Può giocare secondo me anche alto in un 4-3-3. Poi chiaro che ha altre peculiarità, ma in emergenze può fare anche questo ruolo”.

Insomma, la rosa a disposizione di Conte è dunque da reputarsi più ampia di quello che si può pensare: le risorse a disposizione dalla panchina non sono da trascurare.