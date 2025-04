Conte fa una richiesta a David Neres e non deve mai mancare

L’allenatore del Napoli fa una richiesta specifica a David Neres alla vigilia del match casalingo contro l’Empoli: ecco che cosa non deve mai mancare

David Neres è stato acquistato al termine della sessione estiva di calciomercato, come vice Kvaratskhelia. Un giocatore che avrebbe dovuto spaccare la partita, far rifiatare il georgiano e che avrebbe magari un giorno potuto prendere il posto di Politano in un tridente da favola con Khvicha e Lukaku. Così, ovviamente, non è stato.

L’ex ala dell’Ajax e del Benfica si è reso protagonista sin da subito e successivamente alla cessione di Kvaratskhelia è diventato il titolare della corsia mancina. Sta disputando un’ottima stagione, ma di recente è rientrato da un infortunio che l’ha costretto allo stop forzato per un mese.

Al rientro, contro il Milan, è stato tra i migliori in campo. Invece, contro il Bologna è stata una delle note stonate della serata. Per Conte, però, non è un problema: ha visto la solita applicazione alla gara.

Conte: “Neres ha faticato a Bologna, ma è stato applicato”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro gli azzurri allenati da D’Aversa, si è fatto il punto su David Neres. L’attaccante non ha brillato nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna, e l’ha riconosciuto anche Antonio Conte. Ma c’è un dettaglio che va sottolineato:

“David è un ragazzo serio, che dà sempre il 100% e può darci tanto, è quel calciatore bravo nell’1 vs 1 anche dal nulla. Sta bene, a Bologna ha faticato, contro il Milan ha fatto benissimo. Da parte sua c’è sempre grande applicazione. Anche a Bologna si è applicato ed è quello che voglio vedere io, poi a volte si può essere determinanti e altre volte no”

Dunque, la richiesta è sempre la stessa: dare tutto quando si è chiamati a scendere in campo. E non si può dire che David Neres non sia stato applicato contro i rossoblu. Certo, ha sciupato qualche occasione o ha letto male qualche situazione di gioco, ma è sempre rimasto all’interno della partita, fino al cambio con Raspadori.

Conte sul rientro dall’infortunio di Neres

In merito alle condizioni atletiche dell’ala sinistra azzurra, il tecnico ha voluto rassicurare che Neres sta bene e giocherà contro l’Empoli: