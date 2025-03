Raspadori all’Inter, l’annuncio dà luce verde a Marotta: Napoli gelato

In casa Napoli è arrivato un annuncio sulla possibilità di vedere con la maglia dell’Inter

Il Napoli, dopo la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, è atteso dalla gara di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Per questa gara così importante, di fatto, Antonio Conte sta valutando se continuare a schierare la sua squadra con il 3-5-2 o con il 4-3-3.

Il tecnico salentino, di fatto, potrebbe cambiare a causa del ritorno di David Neres. Tuttavia, almeno secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore del Napoli non dovrebbe compiere nessun cambiamento di modulo. Giacomo Raspadori, dunque, dovrebbe essere titolare anche con il Milan. Nel frattempo, però, sull’attaccante partenopeo bisogna registrare un annuncio importante.

Paolo Nicolato: “Giacomo Raspadori sarebbe l’ideale per l’Inter”

Paolo Nicolato, ex ct della Nazionale italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Tuttosport’:

“Raspadori è perfetto per un attacco a due punte. Ha tecnica, riesce a capire l’andamento del gioco. Lo vedrei bene all’Inter. visto che andrebbe a completare il reparto offensivo della squadra di Simone Inzaghi“.

L’allenatore italiano ha poi continuato il suo intervento sul calciatore del Napoli:

“L’Inter davanti è davvero forte, ma Giacomo Raspadori andrebbe a completare la squadra di Simone Inzaghi. La rosa nerazzurra, almeno attualmente, non ha un giocatore come lui. Scambio con Davide Frattesi? Credo che sarebbe un’operazione intelligente sia per il Napoli che per la squadra nerazzurra”.

Giacomo Raspadori: l’uomo chiave del Napoli e sogno dell’Inter Giacomo Raspadori, di fatto, sta tornando ai livelli che lo avevano fatto brillare al Sassuolo. Contro il Milan potrebbe essere lui l’ago della bilancia, con la sua capacità di svariare sul fronte offensivo e creare superiorità numerica. L’idea di uno scambio tra l’ex Sassuolo e Frattesi, dunque, non è solo una suggestione da bar dello sport. L’Inter cerca un attaccante versatile per dare un’alternativa di livello a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Mentre il Napoli potrebbe beneficiare della grinta e del dinamismo di Frattesi a centrocampo. Intanto, però, i tifosi napoletani si godono Giacomo Raspadori, sperando che contro il Milan possa regalare una di quelle magie che fanno saltare in piedi la curva. Insomma, la partita di domenica non è solo una sfida tra due grandi del calcio italiano, ma anche un banco di prova per Antonio Conte e i suoi uomini. E chissà che Raspadori, con un gol o un assist dei suoi, non metta a tacere le voci di calciomercato e dimostri che il suo posto è a Napoli, con la maglia azzurra cucita addosso.

