Mazzata Napoli, il dato su Kvara non ammette repliche: Conte senza parole

Arrivato un dato su Kvara che lascia senza parole Antonio Conte, che mazzata per il Napoli la sua partenza a gennaio

Il mercato di gennaio ha sicuramente influito negativamente sul prosieguo della stagione del Napoli, che da lì in poi ha riscontrato non poche difficoltà. Se pensiamo agli orrendi numeri dei partenopei – 3 vittorie nelle ultime 10 – leghiamo sicuramente il dato alla situazione infortuni che ha colpito la formazione di Antonio Conte. Dall’addio di Khvicha Kvaratskhelia sono cambiate molte cose, tra cui le scelte obbligate del tecnico.

David Neres, con le sue prestazioni eccellenti, sembrava poter “sopperire” alla partenza del georgiano, ma il suo infortunio ha poi complicato i piani. La scelta della società di rimpiazzare l’ex 77 con Okafor non è stata delle migliori, con il calciatore di proprietà del Milan che ha solamente giocato qualche minuto dal suo arrivo perché non in forma.

Kvara brilla con il PSG: è sul podio dei migliori acquisti invernali del club

La storia d’amore tra il Paris Saint Germain e Kvaratskhelia è cominciata splendidamente, con il calciatore che è subito entrato nel cuore dei suoi nuovi tifosi, tra l’altro gemellati proprio con quelli azzurri. Ora il club si gode le prestazioni del suo talento, che li sta conducendo lontano in Champions League.

Come emerso fuori dalla classifica fatta dall’Equipe, Kvaratskhelia è terzo tra i migliori acquisti della storia del club, da quando è stato acquistato nel 2011 da Qatar Sports. Primo in lista Thiago Motta, poi Maxwell e infine l’ex azzurro.

Convincere il Napoli non è stato affatto facile, ma la volontà del calciatore – nonostante il suo amore per club e città – di respirare una nuova aria era tanta e, dinanzi a 70 milioni di euro, non si può restare fermi.

Napoli, gennaio pesa tanto: Okafor tornerà alla base

Il Napoli attuale è sicuramente diverso dagli azzurri che abbiamo visto nella prima parte della stagione, nonostante lo stesso Kvara non stesse rendendo al meglio. Il mercato di gennaio resterà a lungo nei ricordi dei tifosi, con la speranza che non faccia rimpiangere lo Scudetto.

Sul taccuino di Manna c’erano diversi nomi, alcuni più importanti e costosi rispetto ad altri. Da Adeyemi e Garnacho, si è passati poi alla soluzione più semplice: Noah Okafor.

L’esterno, ancora del Milan, non ha convinto Conte e a fine stagione farà rientro alla base perché il Napoli non pagherà i 25 milioni di euro per riscattarlo. Per sostituire Kvara, c’è bisogno di un grande nome. Vedremo solo all’inizio del mercato a giugno se da Castelvolturno le idee per il futuro saranno cambiate.