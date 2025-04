Osimhen, colpo di scena da Manchester: la decisione spiazza il Napoli

Il futuro di Osimhen resta un rebus e da Manchester arriva un colpo di scena che ha spiazzato il Napoli in vista del prossimo calciomercato estivo

Il destino di Victor Osimhen continua a tenere banco, con colpi di scena che fanno tremare i tifosi del Napoli e scaldano il cuore degli appassionati di calciomercato.

Le recenti dichiarazioni del bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, hanno aperto nuovi scenari, mentre da Manchester arriva una notizia che cambia le carte in tavola. Il Napoli, che sperava in una cessione milionaria, si trova ora a fare i conti con un futuro incerto. Ma cosa sta succedendo davvero?

Osimhen e il Galatasaray: un amore che complica il calciomercato

“Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento e mi godo il mio tempo al Galatasaray. Combatto per la mia squadra e per la quinta stella. Vedremo a fine stagione quello che sarà il mio futuro, ma nonostante tutto il Galatasaray rimarrà per sempre nel mio cuore”.

Con queste parole, Victor Osimhen ha mandato un messaggio chiaro: il presente è a Istanbul, ma il futuro? Un vero rebus. L’attaccante nigeriano, in prestito dal Napoli, sta incantando la Super Lig con gol e prestazioni da urlo, conquistando i tifosi turchi e complicando i piani di chi lo vedeva già lontano.

Le sue dichiarazioni, cariche di passione, hanno fatto innamorare ancora di più i supporter del Galatasaray, ma hanno anche acceso un campanello d’allarme a Napoli. La clausola rescissoria da 75 milioni di euro sembrava un biglietto per una cessione sicura, ma ora il quadro è meno nitido. Osimhen sembra felice in Turchia, e non è escluso che il Galatasaray tenti di trattenerlo, magari con un’offerta a sorpresa.

Manchester United: un colpo di scena che cambia i piani per Osimhen

Proprio quando il nome di Osimhen sembrava scolpito nella lista dei desideri del Manchester United, ecco arrivare il colpo di scena. Secondo The Athletic, i Red Devils starebbero raffreddando l’interesse per il nigeriano, puntando su alternative più economiche.

I nomi caldi sono quelli di Matheus Cunha del Wolverhampton e Liam Delap dell’Ipswich Town, con valutazioni rispettivamente di 70 e 35 milioni di euro. Operazioni che, rispetto alla clausola di Osimhen, permetterebbero al club inglese di risparmiare e investire in altri reparti.

Questo cambio di rotta non è solo una questione di numeri. Cunha, brasiliano dal dribbling fulminante, ha mostrato una crescita costante in Premier League, mentre Delap, giovane promessa inglese, sta attirando attenzioni per il suo fiuto del gol. Per il Napoli, la notizia è un fulmine a ciel sereno.

Perdere l’interesse di un colosso come lo United potrebbe abbassare il valore di mercato di Osimhen, complicando i piani per il prossimo calciomercato estivo. E pensare che solo qualche mese fa si parlava di una corsa a tre tra United, Chelsea e PSG per il bomber partenopeo. Ora il futuro è tutto da scrivere.