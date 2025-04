Osimhen allo scoperto: l’annuncio sul futuro è un indizio per il Napoli

Victor Osimhen, attaccante di proprietà della SSC Napoli in prestito al Galatasaray, ha parlato anche del suo futuro nelle dichiarazioni rilasciate ai media turchi.

L’attenzione in casa Napoli è tutta per questa volata finale che potrebbe valere uno Scudetto: tra gli azzurri c’è la consapevolezza di poter essere nelle condizioni di crederci, con la speranza che si possa far meglio dell’Inter in queste ultime sette partite che separano la Serie A dalla conclusione. In queste settimane, non c’è spazio per pensare al futuro, anche se una piccola finestra va tenuta comunque aperta, considerando che bisogna farsi trovare pronti per le sfide future.

Non è affatto un mistero che, per quanto riguarda la situazione legata al calciomercato, la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen potrebbe aiutare e non poco i partenopei, chiamati a una sessione estiva importante per assecondare le volontà di Antonio Conte e le necessità di essere competitivi su molteplici fronti. Il nigeriano, in maglia Galatasaray (club in cui è in prestito dal club del presidente Aurelio De Laurentiis dallo scorso settembre), è autore fino a ora di una stagione davvero importante, che tiene accesi i riflettori su quello che può essere il suo futuro. Tra la Premier e un possibile (clamoroso) avvento alla Juventus: non mancano le voci per Victor, che però ora vuole chiudere in bellezza la sua esperienza in Turchia, così come sottolineato dal diretto interessato.

Notizie SSC Napoli, Osimhen parla del futuro: le dichiarazioni

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen al termine della stagione in corso? A parlarne è stato lo stesso nigeriano, nella sua intervista rilasciata a NTV.

Queste le sue dichiarazioni:

“Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento e mi godo il mio tempo al Galatasaray. Combatto per la mia squadra e per la quinta stella. Vedremo a fine stagione quello che sarà il mio futuro, ma nonostante tutto il Galatasaray rimarrà per sempre nel mio cuore”.

In particolare, quest’ultima frase sembra essere un indizio molto forte in merito a un possibile addio al club turco per altri lidi, al termine della stagione in corso.

(Anche) Osimhen la chiave per il mercato del Napoli: la situazione

Se il presente è una corsa contro il tempo, il futuro del Napoli passa inevitabilmente dal calciomercato, e il nome di Victor Osimhen è sulla bocca di tutti.

Il bomber nigeriano, in prestito al Galatasaray da settembre, sta vivendo una stagione straordinaria in Turchia, con gol e prestazioni che hanno riacceso i riflettori sul suo valore. La sua cessione definitiva potrebbe portare nelle casse partenopee una cifra importante, fondamentale per finanziare una campagna acquisti in linea con le ambizioni di Conte. Ma dove andrà Victor? Le voci si rincorrono, e non c’è tifoso che non si chieda quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Enigma che, evidentemente, sarà risolto solo al termine della stagione.