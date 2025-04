Buongiorno, novità sull’infortunio: quante partite può saltare

In queste ore, il Napoli ha dovuto incassare lo stop di Alessandro Buongiorno: in mattinata, spuntano ulteriori dettagli in merito ai possibili tempi di recupero.

È un momento delicato e decisivo per il Napoli, che può continuare a sperare nello Scudetto, a patto che si riesca a fare meglio dell’Inter in queste ultime sette partite che restano di questo campionato di Serie A. Contro l’Empoli, prossima partita in programma allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio in programma alle ore 20:45 di lunedì 14 aprile, ndr), parte un vero e proprio sprint in cui gli azzurri sono chiamati a dare il massimo, sperando frattanto in un possibile passo falso della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Serve, dunque, che ogni dettaglio non sia lasciato al caso, con la speranza che la situazione indisponibili non complichi i piani di Antonio Conte. A tal riguardo, nelle scorse ore il club azzurro ha dovuto incassare lo stop di Alessandro Buongiorno, già out nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna (clicca qui per i dettagli dell’infortunio). In mattinata arrivano novità in merito a quelle che potrebbero essere le partite in cui l’ex difensore del Torino non dovrebbe esserci.

News SSC Napoli, dalle due alle tre settimane di stop per Buongiorno

Le notizie di rassegna stampa si concentrano anche sulle condizioni del difensore di proprietà della SSC Napoli, Alessandro Buongiorno.

Secondo quanto si apprende da Il Corriere dello Sport, la tendinopatia diagnosticata in queste ore al centrale della Nazionale dovrebbe tenerlo fuori dai giochi per due settimane circa. Non lontane, ma leggermente più pessimistiche, le stime da parte di Tuttosport, che parla di tre settimane per vederlo poi nuovamente al 100%.

Calendario alla mano, dunque, dovrebbero essere queste le partite in cui non ci sarà Buongiorno:

Empoli: indisponibile

Monza: indisponibile

Torino: in dubbio.

Buongiorno, arrivato dal Torino in estate, si è rivelato fondamentale per la difesa azzurra, con la sua solidità e il suo carisma. La sua assenza è un colpo, soprattutto in una fase così delicata. L’infortunio è una tegola, ma il Napoli ha già dimostrato di saper trasformare le difficoltà in opportunità: ora serve farlo ancora, con Juan Jesus chiamato ancora una volta a non far rimpiange l’ex Torino.

Ultime notizie Napoli calcio: le ultime in vista dell’Empoli

La sfida contro l’Empoli è il primo ostacolo di una volata che si preannuncia epica. Il Maradona sold out sarà l’arma in più, con i tifosi pronti a sostenere una squadra che ha ritrovato l’anima.

L’Inter è vicina, e un passo falso dei nerazzurri potrebbe cambiare tutto. Con Conte al timone e una città che sogna in grande, il Napoli è pronto a giocarsi il tutto per tutto, con la grinta di chi crede che lo Scudetto sia ancora possibile.