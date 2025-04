Conte alla Juve, Cruciani soprende tutti: l’ha detto davvero

Sul futuro di Antonio Conte alla Juve ci sono da segnalare alcune parole di Cruciani.

Il futuro di Antonio Conte, per alcune indiscrezioni, potrebbe essere lontano da Napoli dalla prossima stagione. La panchina della Juventus, con al momento Tudor al suo comando, vede porsi diversi nomi interessanti tra cui proprio quello dell’attuale tecnico azzurro. Dopo riessersi messo in gioco con il Napoli, Conte illumina nuovamente le voci di mercato anche perché i rapporti con Aurelio De Laurentiis sono cambiati.

Le parti da diverso tempo lavorano per il futuro del Napoli: progetto e campo sportivo sono in cima alla lista dei desideri. Il tema del centro sportivo e dello stadio sono sempre al centro delle idee dei partenopei, ma non semplice per via di alcune situazioni burocratiche. Il patron azzurro mira a soddisfare le richieste del tecnico, però oltre questo dovrà esserci anche un gran calciomercato e non come quello effettuato in inverno.

Cruciani su Conte alla Juve: “Scontato che vogliano ingaggiarlo”

Giuseppe Cruciani, giornalista, è intervenuto sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber parlando proprio del futuro di Conte e sulla possibilità di andare alla Juventus. Le voci su un suo possibile ritorno in bianconero infatti sono sempre più insistenti.

Come dichiarato da Cruciani, qualcuno negli ultimi giorni ha sostenuto che nel contratto di Conte ci sia una clausola per liberarsi anzitempo dal proprio impiego: “Io non credo a questa cosa – afferma il giornalista – che la Juve voglia ingaggiarlo è scontato, però è una cosa che mi sorprenderebbe perché lo scorso anno hanno avuto l’occasione di prenderlo e non l’hanno fatto, nonostante la stessa dirigenza di ora“.

Il Napoli ora spera di raggiungere la vetta della classifica e vincere lo Scudetto, così da convincere Conte a proseguire un progetto avviato insieme.

Napoli, voci su Conte? La società è tranquilla

Da diverse settimane Conte è sulla bocca di tutti per molti motivi, tra cui la prossima panchina sulla quale il tecnico siederà. Come giunto fuori da alcune sue ultime dichiarazioni, un domani l’allenatore spera di poter allenare una squadra con un progetto già bello che e in atto.

Nonostante quanto emerso fuori, il Napoli è tranquillo sul futuro del tecnico ed è convinto che possa rimanere per un’ulteriore anno. La sua idea vincente è l’arma in più di questa squadra, capace di reagire ad una stagione fallimentare come quella dello scorso anno.

Il tecnico dispone di un contratto con i partenopei fino al 30 giugno 2027 da 8 milioni l’anno tra parte fissa e bonus, ma non è presente una clausola per separare le proprie strade.