Pellegrini accostato al Napoli, Ranieri si sbilancia: le parole sul futuro

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini potrebbe diventare un obiettivo del Napoli anche in vista della prossima estate. A parlare del suo futuro è stato Claudio Ranieri.

Al termine della stagione il Napoli dovrà ricorrere ai ripari per colmare le lacune presenti nell’organico. Considerando gli impegni nelle competizioni europee, che quest’anno non ci sono stati, Manna e i suoi collaboratori dovranno lavorare per rendere più ampia la rosa. Bisognerà intervenire in ogni reparto, soprattutto per avere alternative di livello quando mancano i titolari.

A centrocampo dovrebbero essere ceduti definitivamente Folorunsho e Cajuste: la somma guadagnata dalla loro cessione a titolo definitivo potrebbe essere reinvestita per almeno un nuovo centrocampista e questo potrebbe essere Lorenzo Pellegrini della Roma, pur considerando Davide Frattesi un nome molto spendibile a tal riguardo (clicca qui per le ultime novità).

Mercato Napoli, occhi su Pellegrini: il pupillo di Claudio Ranieri può salutare Roma

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini sta vivendo una stagione altalenante a causa di alcuni guai fisici, ma è riuscito comunque a collezionare più di 30 presenze tra tutte le competizioni. Le sue prestazioni non sono state sempre convincenti e i tifosi hanno cominciato a puntargli il dito contro. Dal suo ritorno a Roma, Ranieri ha sempre difeso il centrocampista, come emerge dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero.

Pellegrini potrebbe diventare un obiettivo di mercato del club azzurro, ma nel frattempo si gode i complimenti del suo allenatore, che ha risposto anche alla domanda legata al futuro: