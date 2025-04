Decisione presa, lascia il Napoli: cessione da 10 milioni

Notizia importante sul mercato azzurro, in estate il giocatore verrà ceduto in maniera definitiva per una cifra vicina ai 10 milioni.

Mancano poche settimane al termine della stagione e il popolo napoletano continua a credere nel sogno scudetto. La squadra di Antonio Conte dista solo tre punti dalla vetta, da un’Inter che non vuole assolutamente mollare. I nerazzurri sono ancora impegnati in Champions League e in Coppa Italia, ma faranno di tutto per difendere il tricolore stampato sul petto.

Gli azzurri ripartiranno dalla gara casalinga contro l’Empoli dopo il pareggio in trasferta a Bologna. I rossoblù hanno fermato un Napoli in netta ripresa dopo un periodo molto difficile, ma che ancora non riesce a trovare continuità. L’ex tecnico del Chelsea dovrà lavorare tanto sulla testa dei suoi per provare a lottare fino all’allumina giornata. Al termine della stagione, a prescindere dal risultato finale, la società dovrà fare un mercato importante per accontentare le richieste di Conte.

Mercato Napoli, pronta una cessione: il giocatore è pronto all’addio

La qualità nella rosa del Napoli è fuori dubbio, ma le opzioni a disposizione di Antonio Conte si sono rivelate non assortite al massimo. La squadra ha dimostrato di avere qualche lacuna e di non avere sempre gli uomini giusti per poter sopperire alle mancanze di alcuni giocatori chiave.

Il Napoli è riuscito comunque ad ottenere buoni risultati, ma se si fossero aggiunti impegni europei probabilmente avrebbe potuto non mantenere lo stesso ritmo. Nella prossima stagione il club azzurro tornerà a calcare gli stadi più prestigiosi d’Europa giocando in Champions League – a meno di clamorosi ribaltoni – e vuole farsi trovare pronto. Per investire, tuttavia, saranno necessarie alcune cessioni. Uno dei primi nomi sulla lista è quello di Michael Folorunsho, pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina.

Folorunsho-Fiorentina, ci siamo: accordo vicino per il riscatto

Il centrocampista azzurro ha convinto mister Palladino: la Fiorentina è pronta ad esercitare il riscatto in estate. A riportare la notizia è Nicolò Schira, secondo cui la società Viola sarebbe pronta ad approfittare dell’opzione di riscatto fissata a 8 milioni più bonus.

Folorunsho sta vivendo un’ottima stagione a Firenze, rendendosi protagonista con prestazioni importanti, gol e assist. Anche nella sfida di questa sera in Conference League, l’azzurro è stato decisivo per il gol segnato da Luca Ranieri in casa del Celje. L’affare, dunque, verrà definito al termine del campionato.