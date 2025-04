“Dall’Inter al Napoli”, sta accadendo tutto in queste ore: affare clamoroso!

Inter e Napoli potrebbero dar vita ad un colpo clamoroso. Un noto calciatore è in cima alla lista dei desideri del club azzurro.

Sono giorni molto caldi per Inter e Napoli. Le due compagini si stanno contendendo lo Scudetto, con la distanza tra le due rose che è di soli tre punti in classifica. Ciò nonostante, però, le rispettive dirigenze sono focalizzate anche sui possibili colpi in entrata. Infatti, nelle ultime ore, sarebbe nata la possibilità di vedere una clamorosa trattativa proprio tra nerazzurri e partenopei.

Davide Frattesi resta all’Inter? La risposta a tale quesito resta ancora sconosciuta, ma intanto sarebbero nate diverse ipotesi sul futuro del giocatore. Già da gennaio, il centrocampista italiano è sulla lista dei partenti e in pole position c’è stata a lungo la Roma.

Come riportato da Matteo Moretto, tramite il canale “YouTube” di Fabrizio Romano, ad oggi Davide Frattesi è il principale obiettivo di mercato del Napoli in vista dell’estate. La trattativa con l’Inter è già stata avviata, proprio perché i partenopei vorrebbero anticipare la concorrenza di altri club.

Ingaggiare l’ex Sassuolo non sarà però di certo semplice. I costi dell’operazione sono molto elevati, visto il valore fissato dall’Inter che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Si tratta, quindi, di cifre molto importanti che però sono nettamente alla portata del club capitanato da Aurelio De Laurentiis.

Inter e Napoli: rivalità in campo e sul mercato

Questa possibile trattativa aggiunge un pizzico di pepe a una rivalità già accesissima. Inter e Napoli non si contendono solo il titolo, ma anche i talenti per costruire il futuro. Frattesi, cresciuto nel vivaio della Roma ed esploso al Sassuolo, ha già fatto vedere di sapersi adattare alla Serie A con gol e prestazioni da leader. A Napoli, con una tifoseria che vive il calcio con il cuore in mano, potrebbe trovare l’ambiente ideale per consacrarsi.

Insomma, il mercato estivo si preannuncia rovente. Tra la lotta per lo Scudetto e le mosse dietro le quinte, Inter e Napoli non si risparmiano colpi. Frattesi sarà il protagonista di questa saga? Per ora, le trattative sono solo agli inizi, ma una cosa è sicura: i tifosi di entrambe le squadre stanno già sognando al pensiero di cosa potrebbe accadere.