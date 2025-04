Napoli, McTominay svela tutto: il messaggio non lascia dubbi

Scott McTominay ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti

Dopo il pari rimediato a Bologna, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra gara molto importante. Lunedì sera, infatti, i partenopei scenderanno sul campo del Maradona per giocare contro l’Empoli.

Il Napoli, di fatto, ha l’assoluto obbligo di battere i toscani per cercare di non perdere definitivamente il treno scudetto. Tra i giocatori a cui si affiderà Antonio Conte bisogna sicuramente inserire Scott McTominay. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

McTominay: “Manna è venuto a casa mia, è stato decisivo per la mia scelta di venire a Napoli”

Il centrocampista scozzese, infatti, è stato protagonista di una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’:

“Fino adesso, di fatto, ho amato ogni singolo momento di questa avventura e ho tutta l’intenzione di continuare a fare del mio meglio. Avevo sentito parlare di Napoli durante gli ultimi Europei e posso dire che c’è stata un’attrazione immediata. Quando è arrivata l’occasione, l’ho presa seriamente in considerazione. Non mi era mai capitata prima. Volevo essere certo che fosse la decisione giusta in quel periodo per il futuro, così mi sono informato bene su tutto: progetto, squadra ed allenatore”.

Scott McTominay ha poi continuato il suo intervento:

“Il ds Giovanni Manna ha avuto una grande influenza su di me. Mi ha aiutato, è venuto anche a casa mia a Manchester: abbiamo avuto una conversazione molto piacevole. Mi ha spiegato la cultura e la storia del club, della maglia e di Napoli, e del suo stadio meraviglioso. La passione dei tifosi, il mito di Maradona, il cibo che è incredibile. E, ovviamente, la possibilità di vincere trofei importanti che avrebbero permesso di crescere la mia carriera. Sono molto contento e voglio continuare a fare del mio meglio”.

McTominay: “Conte ci fa credere che possiamo fare tutto”

Il calciatore ha poi parlato dell’accoglienza ricevuta dai tifosi del Napoli:

“Accolto come una star? Non me l’aspettavo. Quando sono sceso dall’aereo, mia madre che era dietro di me non sapeva di quanto fossero passionali i tifosi, non potevamo credere ai nostri occhi. Quello è un momento che ricorderò per il resto dei miei giorni”.

Le dichiarazioni di McTominay, dunque, continuano:

“Se ho visto qualche video di Conte giocatore? Sì, è molto simile a come è da allenatore. Ha un’ energia davvero pazzesca, non è mai calmo ‘o lento’. Tutto questo è una cosa buona, perché ci trasmette sempre molta carica. Per noi giocatori è molto importante, perché ci fa credere in noi stessi così tanto da portarci a fare qualsiasi cosa senza limiti. Lo rispetto, lo ammiro, non solo sul campo e come coach ma anche per come conduce la sua vita: è impressionante, non ho mai conosciuto persone simili a lui. Conte è molto bravo, preciso e meticoloso”.

Il giocatore ha poi concluso il suo intervento:

“Allenamenti di Conte? Sono molto duri, anche mentalmente. Ma nel calcio, così come nella vita, non raggiungi nulla senza lavorare duramente. Provengo da una famiglia di lavoratori e per me lavorare duro rappresenta la base dei miei lavori. Do sempre tutto in campo, perché sono stato educato così e questo lo stesso modo in cui Conte conduce gli allenamenti o si approccia alle partite, ed io lo condivido. A volte è molto complicato, ma devi mostrarti mentalmente in grado di gestire certi commenti. Lui tira fuori il meglio da tutti, non si vincono quattro campionati per caso. Voglio essere parte della sua storia e di quella del Napoli e spero di poter dimostrare la nostra forza anche nei prossimi anni”.

McTominay ha poi parlato del suo primo gol al Maradona e della lotta scudetto con l’Inter: