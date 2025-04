McTominay fa sognare i tifosi, il messaggio sullo Scudetto è chiarissimo: l’intervista

Scott McTominay è divenuto fin da subito uno dei beniamini della tifoseria del Napoli: il suo impatto con la città di Napoli è parte dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

È senza dubbio uno degli uomini chiave del Napoli di Antonio Conte. Dal Manchester United alle rive del golfo di Napoli: Scott McTominay è protagonista di un Napoli che è tornato a sognare e che spera di rimettere le mani sullo Scudetto. Un testa a testa contro l’Inter che terrà banco da qui alla fine del campionato e Conte non può fare a meno del suo guerriero scozzese.

Il centrocampista numero 8 di proprietà della SSC Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, che sarà pubblicata integralmente nell’edizione odierna del quotidiano. Durante la medesima, McTominay ha lanciato un forte e chiaro riguardo le ambizioni tricolore di una squadra, quella partenopea, che non intende mollare affatto.

Il Napoli crede nello Scudetto. Questo è il messaggio saliente che si evince dall’intervista del centrocampista Scott McTominay a La Gazzetta dello Sport.

Questo un estratto dell’intervista, legato alle ambizioni Tricolore:

“Certo che ci credo (nello Scudetto, ndr). Pienamente. Dobbiamo pensare che possiamo vincere ogni partita, dobbiamo continuare a crederci per ottenere la migliore posizione possibile. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora. E credo che qualcosa di spettacolare possa ancora succedere.

Non dobbiamo farci prendere dal panico, ora dobbiamo realizzare dove siamo e cosa stiamo facendo, e cercare di trarre il massimo dalla posizione in cui siamo, andare avanti e vedere dove ci porterà il nostro cammino. Non dobbiamo avere rimpianti, ma camminare sempre a testa alta: stiamo lavorando duramente e possiamo finire veramente bene”.