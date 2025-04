Napoli, il punto sugli infortunati: una situazione allarma di più Conte

Il punto sugli infortunati in casa Napoli a pochi giorni dalla sfida con l’Empoli: c’è una situazione da monitorare che allarma di più Antonio Conte

È una settimana che sembra non finire mai per il Napoli, con sette giornate al traguardo e quel sogno scudetto che batte ancora forte nel cuore dei tifosi. A Castel Volturno si respira aria di battaglia: ieri pomeriggio la squadra è tornata al lavoro dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, un pareggio al Dall’Ara contro il Bologna ancora da digerire e la sfida con l’Empoli all’orizzonte.

Tra sala video – con la voce roca dell’allenatore a fare da guida – e sala massaggi per i giocatori acciaccati, gli azzurri si preparano a un match che potrebbe valere oro. Ma c’è una situazione che tiene Conte con il fiato sospeso: gli infortunati. Facciamo il punto, tra ottimismo e qualche nuvola da scacciare.

Infortuni Napoli: Meret pronto a riprendersi i pali

Buone notizie per Alex Meret. Il numero uno azzurro ha mandato via l’influenza che lo ha tormentato negli ultimi giorni e scalpita per tornare tra i pali. A Bologna ha dovuto cedere il posto a Scuffet, ma lunedì sera contro l’Empoli, al Maradona, sarà di nuovo lui a difendere la porta del Napoli.

E non è una novità da poco. Con un altro sold out che si profila all’orizzonte, Fuorigrotta è pronta a trasformarsi in un catino bollente. La presenza di Meret dà certezze a una squadra che non può permettersi passi falsi. Conte lo considera una colonna, anche se il futuro è incerto, e il suo rientro è un sospiro di sollievo per un reparto già alle prese con assenze pesanti.

Conte e la formazione per Napoli-Empoli: Buongiorno e McTominay sotto la lente

Se per Meret il semaforo è verde, per Alessandro Buongiorno e Scott McTominay serve ancora un po’ di prudenza. Il difensore, arrivato in estate dal Torino, è alle prese con i postumi di un trauma muscolare subito contro il Milan. A Bologna ha guardato i compagni dalla panchina, e ieri a Castel Volturno è stato monitorato con attenzione.

L’ottimismo c’è, ma Conte non vuole rischiare. Con Di Lorenzo squalificato, Buongiorno potrebbe essere cruciale per tenere in piedi la retroguardia. Oggi, con la doppia seduta di allenamento, si capirà se sarà della partita o se toccherà a qualcun altro – magari Juan Jesus – prendere il suo posto.

Stesso discorso per McTominay, il guerriero scozzese che ha portato fisicità e grinta al centrocampo azzurro. La contusione all’anca rimediata a Bologna lo ha costretto a uscire zoppicando, ma le sensazioni sono positive. Lo scozzese è sempre sul pezzo, pronto a buttarsi nel fuoco per la squadra. Anche per lui c’è fiducia, e il tecnico spera di averlo a disposizione per non dover stravolgere troppo una mediana già orfana di Anguissa. Insomma, due situazioni da tenere d’occhio, ma con un filo di speranza che tiene viva la fiamma.