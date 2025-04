Meret, il Napoli prende tempo: nel mirino c’è un altro portiere di Serie A

Per il futuro di Alex Meret il Napoli prende tempo e nel mirino punta a un altro portiere di Serie A: gli scenari possibili per l’estate

Il calciomercato del Napoli è un argomento che tiene sempre col fiato sospeso i tifosi partenopei, e in questi giorni si parla ancora del futuro di Alex Meret, il portiere che da anni difende i pali azzurri. Con il contratto in scadenza e un rinnovo che sembra un rebus ancora da risolvere, il club sta valutando diverse opzioni per il ruolo di estremo difensore.

Meret è una colonna del Napoli da quando è arrivato dall’Udinese nel 2018, con un percorso fatto di alti e bassi, infortuni e parate importanti che gli hanno permesso di conquistare l’affetto di buona parte dei tifosi e, soprattutto, uno scudetto. Oggi, però, il suo futuro è un’incognita.

Calciomercato Napoli: cosa succede con il contratto di Alex Meret?

Il contratto del portiere friulano scadrà nel giugno 2025, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo lo scorso anno grazie al numero di presenze raggiunte. Eppure, nonostante le trattative in corso con il suo agente Federico Pastorello, la firma definitiva tarda ad arrivare. È una situazione che lascia spazio a mille ipotesi: il Napoli vuole davvero puntare su di lui come numero uno indiscusso o sta solo prendendo tempo?

Secondo le ultime indiscrezioni, il club e l’entourage di Meret sarebbero vicini a un accordo per un biennale con opzione per un ulteriore anno, portando lo stipendio a circa 2 milioni netti più bonus. Ma il condizionale è d’obbligo, perché nulla è ancora ufficiale. Il Napoli sembra voler tenere aperte tutte le porte, magari per garantirsi una concorrenza di alto livello tra i pali. Un’ipotesi che non stupirebbe, visto il pragmatismo di Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna.

Milinkovic-Savic nel mirino: il Napoli pensa all’assalto

Se il rinnovo di Meret è ancora in bilico, il nome di Vanja Milinkovic-Savic accende l’immaginazione dei tifosi e degli esperti di calciomercato. Il portiere serbo del Torino, alto 202 centimetri e con una presenza fisica imponente, sta vivendo una stagione da protagonista, con parate decisive.

Non è un caso che il Napoli lo tenga d’occhio. Conte, si dice, apprezza la sua personalità e la capacità di comandare la difesa, qualità che potrebbero fare la differenza in una squadra ambiziosa come quella azzurra.

Il dettaglio della clausola da 20 milioni, inserita nel contratto in scadenza nel 2026 (con opzione per il 2027 a favore del Torino), rende l’operazione intrigante ma non semplice. Urbano Cairo, presidente del Toro, è noto per essere un osso duro in sede di mercato e potrebbe alzare la posta, soprattutto se club di Premier League come Chelsea o Manchester City, già interessati al serbo, decidessero di farsi avanti con offerte cash.

La frase che sta facendo rumore tra gli addetti ai lavori è chiara: “Nel contratto di Milinkovic-Savic (scadenza 2026 più opzione di un altro anno a favore del Torino) c’è una clausola da 20 milioni (messa dal giocatore) da esercitare entro ogni 31 luglio. Il serbo sta disputando una stagione straordinaria sino a diventare un punto di forza della squadra.

Su di lui hanno messo gli occhi il Napoli e diversi club di Premier, questi ultimi al momento gli unici a poter pagare la cifra in contanti”. Un dettaglio che apre spiragli interessanti, ma che solleva anche interrogativi sul destino di Meret e sulle strategie di mercato del club.