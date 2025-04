Conte, rivoluzione per Napoli-Empoli: la formazione tra squalifiche e assenze. Un titolare rischia

Antonio Conte starebbe valutando una rivoluzione della formazione per Napoli-Empoli tra infortuni e assenze: un titolare può accomodarsi in panchina

Antonio Conte non dorme sonni tranquilli in vista di Napoli-Empoli. L’edizione odierna di Repubblica mette in luce una situazione delicata per gli azzurri: tra squalifiche, infortuni e condizioni fisiche da valutare, il tecnico leccese sta studiando una rivoluzione nella formazione per la sfida del Maradona.

Con Anguissa e Di Lorenzo fuori per squalifica, il Napoli deve correre ai ripari, e Conte sembra avere più di un asso nella manica. Tra un 4-3-3 rivisitato e un possibile ritorno al 3-5-2, c’è persino un titolare che rischia di sedersi in panchina. Ma quali sono i piani dell’allenatore? Entriamo nel vivo della questione.

Napoli-Empoli: Conte alle prese con le assenze di Di Lorenzo e Anguissa

Le squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa sono un duro colpo per il Napoli. Il capitano, leader silenzioso e motorino instancabile sulla fascia destra e sempre in campo in stagione, e il centrocampista camerunese, vero cuore pulsante della mediana, lasciano buchi che non si tappano con una passeggiata.

Conte, però, non è tipo da piangersi addosso. Nelle sue “notti insonni” – come le chiama Repubblica – sta già architettando soluzioni. La via più diretta sembra quella di affidarsi a Pasquale Mazzocchi o Leonardo Spinazzola per la corsia destra, con Billy Gilmour pronto a prendere le redini del centrocampo al fianco di Lobotka. Un 4-3-3 che non stravolge gli equilibri, ma che richiede ai sostituti di entrare in partita con la grinta di chi ha qualcosa da dimostrare.

Eppure, chi conosce Conte sa che ama mescolare le carte. L’ex tecnico di Juventus e Inter ha sempre avuto un debole per la tattica, e le difficoltà di questa stagione – tra infortuni e cali di forma – potrebbero spingerlo a tirare fuori dal cilindro una sorpresa. A Castel Volturno, lontano da occhi indiscreti, si dice che stia provando qualcosa di diverso. Il Napoli è reduce da una trasferta a Bologna dove il secondo tempo ha fatto di nuovo infuriare i tifosi.

Napoli-Empoli, la formazione: Raspadori insidia Neres per un posto da titolare?

David Neres, tornato di recente da un infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi, è ancora lontano dal top della forma. Contro il Bologna si è visto un giocatore con lampi di classe, ma le gambe pesanti e un’autonomia limitata hanno fatto storcere il naso a Conte. E quando un titolare tentenna, c’è sempre qualcuno pronto a scalpitare.

Quel qualcuno è Giacomo Raspadori, che stava vivendo un momento d’oro. Con 3 gol in 5 partite, il ragazzo di Bentivoglio si è guadagnato i complimenti di tutti, tifosi compresi, che lo vedono come un’arma in più per questo Napoli da sogno scudetto.

Raspadori non è solo un bomber di scorta. La sua intelligenza tattica e la capacità di svariare sul fronte offensivo lo rendono un jolly prezioso. Quando il Napoli è passato al 3-5-2 in assenza di Neres, è stato lui a prendersi la scena, dialogando con Lukaku e dando profondità alla manovra.

Conte lo apprezza per la sua duttilità, e non sarebbe una sorpresa se decidesse di dargli una chance dal primo minuto contro l’Empoli. Neres, dal canto suo, potrebbe accomodarsi in panchina, magari per entrare a gara in corso e spaccare la partita con la sua tecnica brasiliana. Una staffetta che sa di lusso, ma che dimostra un minimo di profondità di una rosa pronta a tutto.