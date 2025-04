Terzo anello Maradona, arriva l’annuncio che tutti aspettavano: è successo in diretta

In casa Napoli, di fatto, ci sono grosse novità sullo Stadio Diego Armando Maradona.

Dopo la vittoria rimediata contro il Milan, di fatto, il Napoli non è riuscito ancora una volta a realizzare due vittorie consecutive. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato lunedì sera per 1-1 contro il Bologna.

Con questo pari, visto anche il 2-2 dell’Inter a Parma, il Napoli di Antonio Conte ha ancora tre punti di svantaggio dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. La squadra azzurra è ora attesa dalla gara contro l’Empoli, ma prima bisogna registrare un annuncio importante su quanto riguarda il terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona:

A fornirlo, esattamente ai microfoni ufficiali del programma ‘Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli’, è stato Emanuele Ferrante, ovvero l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli:

“ Cosa posso dire sul terzo anello? So che ci stanno lavorando i migliori. Posso affermare che i rilievi fatti sono stati positivi. Avremo un responso che ci renderà felici per cercare di ampliare la capienza dell’impianto di Fuorigrotta”.

Queste parole dell’assessore Ferrante, di fatto, fanno ben sperare nella riapertura del terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona, ma andiamo ad analizzare perché è così importante questa novità.

Perché il terzo anello dello Stadio Maradona è così atteso?

Il terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona non è infatti solo una questione di numeri, ma di passione. Negli anni d’oro di Maradona, l’impianto di Fuorigrotta era un calderone ribollente di tifo, e riaprire quel settore significherebbe ridare spazio a migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra con il cuore in mano. I rilievi positivi citati dall’assessore Ferrante lasciano pensare che i lavori siano a buon punto, anche se non ci sono ancora date ufficiali. Sul web e su X, i tifosi già sognano un ritorno in grande stile, con cori da far venire i brividi e un’atmosfera che solo Napoli sa regalare. Insomma, l’annuncio dell’assessore è un raggio di sole in una stagione che, tra alti e bassi, tiene tutti col fiato sospeso.

Ma la priorità resta sicuramente il campo. La gara casalinga con l’ Empoli, dunque, non sarà una passeggiata, ma Antonio Conte e i suoi ragazzi sanno che per tenere vivo il sogno scudetto serve una prova di carattere. E chissà che, presto, non si possa festeggiare una vittoria sotto un terzo anello finalmente pieno di voci e colori azzurri.