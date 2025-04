Stadio Maradona, arriva la svolta improvvisa: l’annuncio fa sognare i tifosi del Napoli!

Sono in programma cambiamenti importantissimi per il Napoli. Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio incredibile per i tifosi.

La stagione del Napoli è ancora in corso, ma intanto il club lavora anche ad altri obiettivi. Con l’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra, il patron Aurelio De Laurentiis ha dato vita ad un progetto inedito. L’obiettivo è quello di permettere alla società di lottare tra le grandi d’Italie e anche d’Europa. Tale missione non sarà affatto semplice, ma passa anche dai progetti lontani dal rettangolo verde. Infatti, uno dei desideri del presidente azzurro sarebbe legato allo stadio Diego Armando Maradona.

Via la pista d’atletica al Maradona: il progetto di De Laurentiis

La questione stadio è finita sul tavolo del presidente Aurelio De Laurentiis da ormai diversi mesi. Il patron azzurro ha voglia di rendere “grande” il Napoli, ma per fare ciò sarà necessario investire anche sulle infrastrutture. Oltre al piano legato al Centro Sportivo, il numero uno della società starebbe pensando di effettuare anche dei lavori importanti allo stadio Diego Armando Maradona.

Oggi, però, è un giorno molto importante per la società azzurra. A tal proposito, l’architetto Gino Zavanella (professionista che assiste il patron) ha rilasciato alcune dichiarazioni importantissima a “Il Mattino” analizzando la volontà del presidente e non solo. Di seguito le sue parole su quanto accadrà al Maradona.

“Sono in attesa della chiamata del presidente che arriverà a breve. Ad oggi, posso dire che una cosa è avere la pista d’atletica, ma toglierla è tutt’altro conto. Quest’ultima appare come la volontà del patron. De Laurentiis preme per avere un impianto senza la pista atletica. Naturalmente, avvicinare lo stadio al terreno di gioco cambierebbe tutto e consentirebbe di utilizzare per intera la parte commerciale”.

Si tratta, quindi, di parole molto importanti che con ogni probabilità diventeranno realtà. Ad oggi, c’è la voglia di investire per rendere “grande” il Napoli. L’ultima parola spetterà ovviamente al presidente Aurelio De Laurentiis, il quale è chiamato a compiere uno sforzo significativo.