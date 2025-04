Napoli, da McTominay a Spinazzola e Meret: chi recupera in vista dell’Empoli

Il Napoli valuta le condizioni di McTominay, Spinazzola e Meret in vista dell’Empoli: ecco chi potrebbe farcela per la sfida del Maradona

L’infortunio che ha fermato Alessandro Buongiorno, non è l’unico che tiene banco in casa Napoli. Anche le condizioni di Scott McTominay e Leonardo Spinazzola sono monitorate costantemente dallo staff azzurro e con loro quelle di salute di Alex Meret. Se per il centrale partenopeo le condizioni andranno stabilite con più certezza dopo gli esami di oggi, per gli altri tre indisponibili arrivano notizie differenti.

Nel rush finale che attende il Napoli, riuscire a recuperare tutti i protagonisti in campo sarà fondamentale. Da novembre la squadra di Conte non è al completo. Un dato che non può passare in secondo piano, specialmente per un club che lotta per la vittoria del campionato. Anche nella preparazione atletica andrà cambiato qualcosa in vista della prossima stagione.

Napoli, come stanno McTominay, Spinazzola e Meret: le ultime

A fare il punto sulle condizioni dei tre indisponibili i quotidiani di questa mattina, che hanno dato aggiornamenti sul rientro dei tre protagonisti. La situazione più serena è quella di Alex Meret, che rientrerà regolarmente contro l’Empoli dopo aver smaltito la febbre. Già oggi potrà allenarsi regolarmente a Castel Volturno.

Da monitorare Spinazzola, che sembra anche lui sulla via del rientro dopo il forfait di Bologna, ma non sarà sicuramente forzato per evitare ricadute. L’assenza di Di Lorenzo in campo spingerebbe per recuperare il terzino, ma Conte non vuole chiaramente perderlo per più tempo e dunque non forzerà la mano.

Più delicata la situazione legata a McTominay. La botta presa contro il Bologna è stata pesante e non è assicurato il suo rientro in campo per lunedì prossimo. Lo scozzese andrà osservato da vicino sul campo in queste ore e verrà presa una decisione nei prossimi giorni. Occhi aperti, infine, su Neres, le cui condizioni non sono apparse ancora perfette dopo il rientro in campo dall’infortunio. Anche per lui allenamenti specifici per il recupero.