Infortunio Buongiorno, allarme sulle condizioni? Cosa filtra nelle ultime ore

L’infortunio di Alessandro Buongiorno è più preoccupante del previsto? Spuntano importanti novità dell’ultima ora sulle condizioni del difensore del Napoli

Alessandro Buongiorno tiene col fiato sospeso i tifosi del Napoli e lo staff di Castel Volturno. Il difensore, pilastro della retroguardia azzurra, ha dovuto alzare bandiera bianca all’ultimo minuto prima della partita contro il Bologna, a causa di un problema muscolare che ha fatto scattare l’allarme.

Con sole 7 giornate rimaste alla fine del campionato, l’ansia cresce: riuscirà Antonio Conte a riaverlo in campo presto o la stagione rischia di prendere una piega amara? Le risposte arriveranno a breve, ma intanto proviamo a fare il punto della situazione.

Cosa è successo a Buongiorno? I dettagli sull’infortunio

Lunedì sera, al fischio d’inizio contro il Bologna, i tifosi del Napoli hanno notato l’assenza pesante, Alessandro Buongiorno non era in campo. Un problema muscolare dell’ultimo momento lo ha costretto a guardare i compagni dalla panchina, lasciando un vuoto nella difesa azzurra.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il guaio fisico è emerso proprio nelle ore precedenti al match. Ora, a Castel Volturno, si respira un’aria di apprensione. Un infortunio muscolare può essere un problema risolvibile in poco tempo o un guaio ben più serio, e nessuno vuole rischiare di perdere un giocatore chiave in questa fase cruciale della stagione.

Per fortuna, non si dovrà aspettare troppo per avere chiarezza. Oggi, infatti, Buongiorno sarà sottoposto a esami strumentali – risonanza magnetica in primis – per capire l’entità del danno. Si tratta di un passaggio fondamentale. Un semplice affaticamento potrebbe risolversi in pochi giorni, mentre uno stiramento o, peggio, una lesione muscolare significherebbe uno stop più lungo. I tifosi, incrociando le dita, sperano che sia solo un falso allarme, magari uno di quei fastidi che passano con un po’ di riposo e qualche massaggio ben fatto.

Tempi di recupero di Buongiorno: quanto potrebbe stare fuori

Quanto tempo ci vorrà per rivedere Buongiorno in azione? La risposta dipenderà dai risultati degli esami, ma i problemi muscolari sono un terreno insidioso. Se si trattasse di un leggero affaticamento, il difensore potrebbe tornare disponibile già per la prossima partita di campionato contro l’Empoli, magari con Conte che lo gestirà con il contagocce per evitare ricadute.

Uno stiramento di primo grado, invece, potrebbe tenerlo fermo per 2-3 settimane, un’ipotesi che farebbe tremare tifosi e staff tecnico, considerando che il finale di stagione è alle porte. Saltare un periodo così lungo, significherebbe rientrare per l’ultimo mese di campionato, dovendo però recuperare anche la miglior condizione fisica. Uno scenario horror per il Napoli in piena corsa scudetto.