“Ecco il problema del Napoli”, la sentenza di Fedele non lascia dubbi

Il Napoli di Antonio Conte non è riuscito a portarsi ad un solo punto dall’Inter capolista di Simone Inzaghi. Gli azzurri, di fatto, hanno pareggiato lunedì sera allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

I partenopei erano anche riusciti a passare in vantaggio con il gol siglato da Frank Anguissa, ma poi gli emiliani hanno riportato il risultato in parità con il gol realizzato da Ndoye. Il Napoli, di fatto, ha giocato un altro brutto secondo tempo. Proprio su quest’ultimo aspetto bisogna registrare delle dichiarazioni importanti rilasciate da Enrico Fedele.

Il procuratore sportivo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Non è un problema di come gioca, ma credo che il Napoli abbia un problema fisico . Gli azzurri hanno comunque tutte le possibilità di vincere il campionato, dipende ancora tutto da loro. L’Inter , così come già successo a Parma, farà altri mezzi passi falsi, almeno secondo il mio parere”.

Enrico Fedele ha poi concluso il suo intervento:

“Considerando la stagione dell’anno scorso, Antonio Conte ha fatto un miracolo perché era una squadra praticamente finita. Per me, di fatto, non è questione di modulo. Il Napoli ha tutte le possibilità di vincere queste ultime sette partite”.