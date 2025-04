ULTIM’ORA su Bologna-Napoli, c’è il comunicato ufficiale: riguarda il big

In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale in vista della sfida di questa sera tra il Bologna e il Napoli, sliding doors decisivo per la stagione degli azzurri.

Attesa davvero febbrile in queste ore per il calcio d’inizio della sfida tra il Bologna e il Napoli, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Al Dall’Ara, la squadra azzurre è chiamata a dare una risposta importante e decisa all’Inter, che non è andata oltre al pareggio nella partita contro il Parma.

In attesa di capire come sarà sciolto il ballottaggio tra Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour (clicca qui per le ultime novità), arrivano novità importanti da Bologna, in merito alle condizioni di Santiago Castro.

Bologna, c’è Castro tra i disponibili: i convocati di Italiano per la sfida contro il Napoli

Santiago Castro è disponibile per Bologna – Napoli: la conferma arriva direttamente dal club emiliano, che in questi minuti ha reso noto l’elenco dei convocati.

Questo l’elenco diffuso dalla società a poche ore dal fischio d’inizio della partita (in programma per le ore 20:45, ndr):

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola

Castro, comunque, dovrebbe partire dalla panchina, in favore di Dallinga, stando alle ultime di formazione per la squadra allenata da Vincenzo Italiano.