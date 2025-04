Bologna-Napoli, resiste il ballottaggio tra Anguissa e Gilmour: il favorito

Si avvicina sempre più il fischio d’inizio della sfida tra il Bologna e il Napoli, in programma per questa sera alle ore 20:45. Le ultime di formazione per Antonio Conte.

Novanta minuti per capire cosa può dire il Napoli in questo finale di stagione per quanto riguarda lo Scudetto. All’orizzonte, la ghiotta occasione di accorciare sull’Inter in classifica, che è stata invece fermata a sorpresa in casa del Parma con un pareggio. Tre punti contro il Bologna, squadra più in forma di tutte le venti squadre di Serie A, avrebbero un peso enorme in merito alle speranze tricolore della squadra di Antonio Conte.

Servirà, per questo motivo, che la squadra arrivi nelle migliori condizioni possibili. Si parte da un organico che, dopo diversi mesi, sarà per la prima volta a disposizione quasi nella sua totalità, al netto dell’indisponibilità di Spinazzola (e anche del terzo portiere Nikita Contini, che ne avrà ancora per diverse settimane. Il piacevole “fastidio” per Conte di poter scegliere, con alcuni ballottaggi che da qui in avanti ritorneranno a essere nuovamente abitudine. Contro i rossoblu, l’unico dubbio sembra riguardare il centrocampo, con Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour che si giocano una maglia da titolare.

Verso Bologna-Napoli, le ultime sul ballottaggio Anguissa – Gilmour

Come scenderà in campo il Napoli per la delicata sfida contro il Bologna? A fare il punto della situazione in casa partenopea è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Questo quanto spiegato dalla medesima fonte a proposito del duello interno tra Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour:

“L’unico ballottaggio resta in mediana, con Anguissa comunque favorito su Gilmour: Conte li ha provati entrambi, ma difficile pensare a una panchina per il camerunese al bivio Scudetto”.

Tuttavia, lo scozzese non parte sconfitto: secondo quanto riportate da altre fonti, come Il Mattino, Conte alla fine potrebbe optare per il doppio play, con l’ex Brighton in campo dal 1′.

Ultime notizie Napoli calcio: le probabili formazioni contro il Bologna

Per il resto, non dovrebbero esserci particolari novità per il Napoli, per cui Antonio Conte valuta la conferma del ritorno, in pianta stabile, del 4-3-3.

Questa quella che dovrebbe essere la formazione che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale per la sfida di questa sera contro il Bologna: