Bologna-Napoli, giallo pesante: scatta la squalifica

Bologna Napoli, il cartellino giallo tradisce ben due calciatori azzurri: erano diffidati, salteranno Napoli Empoli.

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte: un calciatore azzurro ha rimediato il cartellino giallo per un fallo su Ndoye. Il giocatore in questione è il capitano partenopeo: Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro della Nazionale Italiana, non potrà scendere in campo nel prossimo match contro l’Empoli per via di un’ammonizione.

Avendo già rimediato un cartellino giallo nell’ultima partita contro il Milan in casa, il capitano del Napoli, con la sanzione disciplinare incassata questa sera, non potrà mettersi a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima gara di campionato. Dopo non aver saltato nemmeno un minuto in questo campionato, per il 22 del Napoli saranno i primi minuti di riposo, seppur forzato, in questa Serie A.

Bologna Napoli, non solo Di Lorenzo: anche Anguissa salterà l’Empoli

In questa stagione, Giovanni Di Lorenzo ha disputato più di 2700 minuti in campo e, sotto la gestione Conte è uno degli insostituibili del suo Napoli. A causa dei vari imprevisti fisici di altri calciatori, l’ex Empoli è stato impiegato sia come braccetto di destra, sia come esterno a tutta fascia e sia, naturalmente come terzino destro.

L’ultima sua assenza in campionato, risale alla scorsa stagione, alla 37esima giornata, quando a causa di un problema fisico non ha potuto prendere parte alla trasferta del Franchi contro la Fiorentina proprio di Vincenzo Italiano. Inoltre, negli ultimi minuti di gioco Frank Anguissa ha rimediato un cartellino giallo ed anche lui salterà il prossimo match contro l’Empoli poichè diffidato.