Ribaltone Napoli, ballottaggio deciso: il colpo di scena

Arriva la notizia inaspettata, tifosi sorpresi dal possibile colpo di scena alla vigilia della sfida contro il Bologna.

La squadra di Antonio Conte si prepara a vivere una sfida che potrebbe essere più importante del previsto per diversi motivi: il Napoli non vince due gare consecutive da gennaio e, considerato il pareggio dell’Inter a Parma, una vittoria porterebbe gli azzurri a un solo punto dalla vetta. L’avversario, tuttavia, non è da sottovalutare. Il Bologna ha vinto le ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia.

Gli uomini di Vincenzo Italiano sono in grande forma e vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi, passando anche da match difficili come quello contro il Napoli. Antonio Conte dovrà scegliere bene l’undici titolare, perchè contro i rossoblù serve una condizione fisica quasi impeccabile. Per questo motivo, infatti, in mezzo al campo potrebbe esserci un’esclusione a sorpresa.

Bologna-Napoli, dubbio per Conte: Anguissa non è al top

Il tecnico salentino vuole evitare brutte sorprese per la gara di domani e vuole preservare i suoi giocatori migliori per il finale di stagione. Tra i meno in forma, al momento, c’è Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è tornato tra i titolari contro il Milan dopo più di un mese, ma l’allarme non è ancora rientrato.

A riportare la notizia La Repubblica, secondo cui Antonio Conte starebbe pensando di schierare Billy Gilmour dal primo minuto. Insieme a lui dovrebbero esserci Lobotka e McTominay: lo scozzese ex Manchester United ha smaltito la sindrome influenzale che lo aveva escluso contro il Milan nello scorso weekend. Gilmour è pronto a partire titolare dopo la buona prestazione contro i rossoneri, che l’ha visto protagonista con un assist servito in occasione del gol di Lukaku.

Napoli, il centrocampo parla scozzese: McTominay e Gilmour favoriti su Anguissa

Le indiscrezioni raccolte durante la settimana davano il camerunense per favorito, ma le sue condizioni non hanno convinto il tecnico azzurro. Insieme a Lobotka, dunque, ci saranno i due scozzesi ex Premier League in mezzo al campo. Negli altri reparti non dovrebbero esserci altre sorprese.

Restano solo otto gare fino al termine della stagione e il Napoli dovrà vincerne il più possibile se vuole lottare per lo scudetto. Il calendario sorride agli azzurri, che a differenza dell’Inter non affronteranno impegni in Champions League o Coppa Italia. Anche in Serie A non ci saranno scontri diretti, ma non andranno sottovalutate anche le avversarie che lottano per la salvezza.